Proef Novadic Kentron om mensen met medicijnverslaving beter te helpen 'Je hebt geen leven meer'

Dennis kreeg drie en een half jaar geleden te horen dat hij progressieve multiple sclerose (MS) heeft. Tegen de pijn kreeg hij oxycodon en oxynorm. "Ik had heel veel pijn. Het enige dat ze konden doen was die pijn met medicijnen verzachten." Omdat de pijn steeds terug kwam als het medicijn was uitgewerkt, ging hij meer en meer gebruiken.

Dennis bekent hoeveel pijnstillers hij tijdens zijn verslaving op een dag gebruikte:

Het beheerste mijn leven

Voor Dennis er erg in had, was hij verslaafd. "Ik was de hele dag suf, het beheerste mijn leven. Dan denk je: Is dit mijn leven? Of wil je iets gaan doen? En ik besloot het laatste."

Sinds augustus probeert hij van zijn verslaving af te komen. Hij doet mee aan de proef van Novadic Kentron. Maar het is moeilijk, want pijnbestrijding en verslaving vragen om een verschillende aanpak.

Katinka Damen van Novadic Kentron legt uit: "Die twee problemen beïnvloeden elkaar op een negatieve manier. Als mensen langere tijd pijnklachten hebben en daarvoor medicijnen gebruiken, werkt hun eigen lichaam steeds minder goed om die pijnklachten op te lossen. Dat zorgt ervoor dat ze steeds meer medicatie nodig hebben. Maar ook dat ze steeds meer pijn krijgen. Andersom zorgt het er voor dat als mensen langere tijd pijnklachten hebben, ze ook steeds meer medicijnen pakken."

Veelbelovend

De behandelingen voor pijn en de verslaving worden door Novadic Kentron gecombineerd. "We behandelen de pijnklachten. En we weten dat als mensen deze medicijnen een tijd gebruiken, ze die vaak ook gebruiken om bijvoorbeeld om te gaan met stress of emoties. Daar bieden we ook een behandeling voor aan. In de kliniek bouwen we vervolgens de medicatie af", legt Damen uit.

Er doen in totaal 25 mensen mee aan de proef. De eerste resultaten zijn veelbelovend. Damen: "We zijn in maart begonnen. De gemiddelde behandelduur is ongeveer een jaar. Dus we kunnen nog niet precies zeggen hoeveel mensen er echt baat bij hebben. Wat we wel zien is dat een aantal mensen al grotendeels of helemaal succesvol hun medicijnverslaving heeft afgebouwd. Dus dat geeft weel hoop."

En die hoop is er ook voor Denis. Trots vertelt hij: "Tot nu toe is het heel goed gegaan. Maar nu ik bijna klaar ben, wordt het zwaar. Ik denk dat het nog moeilijk wordt, maar het moet goed komen."

Novadic Kentron gaat de proef binnenkort uitbreiden naar Oss, Uden en Veghel.