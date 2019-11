Kick Out Zwarte Piet gaat niet meer demonstreren tijdens intocht in Eindhoven

Actiegroep Kick Out Zwarte Piet (KOZP) gaat zaterdag niet protesteren tijdens de Sinterklaasinocht in Eindhoven. Dat maken de activisten vrijdagavond bekend. KOZP vindt het niet meer nodig om in de lichtstad te demonstreren omdat Eindhoven volgend jaar geen Zwarte Pieten, maar enkel nog roetveegpieten zal hebben. Wel demonstreert de groep op 30 november in Eindhoven.

Eindhoven Kan Het, dat aan de zijde van KOZP zou gaan demonstreren, laat weten dat het besluit om niet naar de intocht te gaan niets te maken heeft met dreigingen met geweld. ''Ondanks de bedreigingen aan ons adres waren heel veel mensen bereid zaterdag te demonstreren.''

De organisatie geeft aan dat er nog te veel onduidelijkheid was over hoe de toekomst van de intocht in Eindhoven eruit zou zijn. Volgens KOZP heeft de gemeente inmiddels duidelijk gemaakt dat er vanaf volgend jaar er alleen nog ruimte is voor roetveegpieten.

LEES OOK: Protest van 150 voorstanders van Zwarte Piet in Eindhoven

Nieuw protest in Eindhoven 30 november

De tegenstanders van Zwarte Piet maken vrijdagavond tevens bekend om op 30 november te gaan protesteren in Eindhoven, voor de deuren van de Catharinakerk. Dat is op de plek waar vorig jaar KOZP werd belaagd door voorstanders van Zwarte Piet. ''Hier gaan wij onze stem laten horen tegen racisme, uitsluiting, discriminatie en de racistische karikatuur zwarte piet'', laat KOZP weten in een brief.