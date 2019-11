Hoe de sinterklaasintocht in Eindhoven dit jaar wél weer een (bijna) onverstoord kinderfeest werd

De sinterklaasintocht in Eindhoven is zaterdag rustig verlopen. Rellen waren er niet, blije kinderen des te meer. In de aanloop naar de intocht werden verschillende demonstraties aangekondigd van voor- en tegenstanders van zwarte piet. Die gingen, op eentje ver buiten het centrum na, uiteindelijk toch niet door. Het werd een zaterdagmiddag die draaide om puur kindergeluk. Op twee aanhoudingen na, zo laat de politie weten.

Bij beide incidenten ging het om iemand die geen gehoor gaf aan een politiebevel of vordering. Meer is niet bekend over de arrestaties.

'Kinderen vrolijk, papa vrolijk'

Drommen kinderen en ouders zagen Sinterklaas per boot arriveren. Vervolgens trok de goedheiligman op zijn paard, met in zijn kielzog een grote groep pieten in allerlei verschillende kleuren en uitvoeringen, door de stad.

Op het 18 Septemberplein in Eindhoven kregen kinderen aan het einde van het feestprogramma nog de mogelijkheid om Sinterklaas de hand te schudden en toe te vertrouwen wat bovenaan hun verlanglijstje prijkt. "Een knuffel en een spelletje", vertelt een meisje met een pietenmuts op het hoofd. Vier jonge pieten, leeftijd moeilijk in te schatten door de vele kleurige glitters op hun gezichten, zijn zelf net zo enthousiast als de kinderen langs de kant. Hun missie deze zaterdag: een feestje bouwen. "Veel plezier maken met de kinderen, lekker knuffels geven, high fives geven, gezellig zijn."

Een klein Sinterklaasje is volgens zijn vader, die het mannetje op z'n schouders draagt, 'in elk geval de laatste dagen heel lief geweest'. Of dat voldoende is om de felbegeerde Lego op 5 december uit te mogen pakken, zal nog moeten blijken. Een ander klein jongetje heeft zoveel pepernoten in een van zijn handen, dat hij ze amper nog kan vasthouden. Zijn vader noemt de intocht heel gezellig. "De kinderen zijn allemaal vrolijk. Kinderen vrolijk, papa vrolijk."

Heel groot feest!

Op het podium schudt Sinterklaas voorzichtig zijn oude heupen los op de muziek die de pieten om hem heen maken. Een stuk of tien agenten kijken rustig toe. Verderop deelt een glitterpiet zijn laatste restje pepernoten uit, zak nummer tien is helemaal op. Weer een andere piet straalt van oor tot oor en ziet dat het goed is. "Een heel groot feest!"

