Sinterklaas en Zwarte Piet aangekomen in Eindhoven, twee aanhoudingen tijdens intocht

Het liveblog is gesloten

15.00

De intocht is rustig verlopen. Er waren vooral heel veel blije kindergezichtjes.

14.40

Dit jaar zijn de pieten nog zwart. Volgend jaar zullen deze er niet meer zijn. Burgemeester Jorritsma heeft aangegeven dat er vanaf volgend jaar alleen nog maar roetveegpieten zijn.

14.20

De politie meldt een tweede aanhouding in Eindhoven. Ook deze is voor het niet voldoen aan bevel of vordering. Verder verloopt de intocht rustig.

14.10

Feestje in Eindhoven gaat nog even door!

1400

Loco-burgemeester Marcel Oosterveer haalde Sinterklaas en zijn pieten binnen in Eindhoven.

1350

Het is lekker druk in het centrum van Eindhoven. Daar wachten de kinderen op Sinterklaas en mogen ze hem een handje geven of met hem op de foto.

13.30

De politie meldt dat er zaterdag één persoon is aangehouden op de Kanaaldijk-Noord. Deze persoon voldeed niet aan het bevel of vordering, zegt een politiewoordvoerder.

13.20

De demonstratie in Woensel gaat nog even door. Daar wordt voornamelijk gezongen en bier gedronken.

12.45

Op de kade wordt lekker gedanst door de pieten. Sinterklaas is ondertussen ook al gespot op de kade.

12.35

De belangstelling voor de intocht lijkt in Eindhoven een stuk lager dan in voorgaande jaren, meldt persbureau ANP. Sommigen zeggen dat mensen thuisblijven om niet in demonstraties verzeild te raken. De gemeente Eindhoven laat echter weten dat het naar hun idee juist drukker is. Ook onze verslaggever ziet dat het ook dit jaar weer heel druk is.

12.30

Highfiven met glitterpiet.

12.25

Zestien demonstranten die zich vorig jaar misdroegen bij de demonstratie tijdens de intocht, moeten zich vandaag melden op het politiebureau aan Michelangelolaan. Dat is praktisch naast de plek waar ze vandaag demonstreren, op de kruising Winston Churchilllaan en de Doctor Cuyperslaan.

Een van de demonstranten moest vanwege z'n meldplicht de schmink van zijn gezicht afhalen. "Als iemand geschminkt is en we kunnen hem niet herkennen dan moet de schmink eraf", zegt een woordvoerder van de politie.

12.00

De boodschap is duidelijk: deze demonstranten willen dat piet Zwart blijft.

Zwarte demonstratiepiet in Eindhoven (foto: Omroep Brabant)

11.50

Vol verwachting klopt ons hart!

Wachten op Sinterklaas. (foto: Omroep Brabant)

11.35

De eerste demonstranten die voor Zwarte Piet zijn, melden zich in Eindhoven. Ze hebben een spandoek bij zich met de tekst: 'handen af van onze traditie.'

Vrijdagavond werd er overigens ook al voor het behoud van Zwarte Piet gedemonstreerd in Eindhoven.

11.20

Op de plek waar KOZP zou demonstreren tussen half elf en vijf uur, is het rustig. Er staan alleen politieagenten.

11.00

Er werden voor de intocht in Eindhoven meerdere demonstraties aangekondigd. Toch komen KOZP en Pegida vandaag niet demonstreren. Omdat er volgende jaar geen zwarte pieten bij de intocht in Eindhoven zijn, vond KOZP het niet meer nodig om te komen. Pegida haakte eerder al af, omdat ze niet direct naar KOPZ mocht demonstreren.

10.30

Vorig jaar ging het mis tijdens de intocht toen voor- en tegenstanders elkaar opzochten en de politie hen uit elkaar moest halen. Er werden meerdere mensen aangehouden omdat ze met eieren gooiden.