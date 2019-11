Hij komt, hij komt... maar komen er ook demonstranten in Eindhoven?

Sinterklaas maakt zich op voor een drukke dag. Niet alleen laat de goedheiligman zijn bebaarde gezicht zaterdag zien bij de landelijke intocht, ook in Eindhoven wordt hij rond het middaguur feestelijk onthaald. Vol verwachting klopten de afgelopen dagen dan ook de kinderhartjes in de stad. Maar spanning was er ook bij de minder gelovigen, want het leek een bonte verzameling van demonstranten te worden. Onder meer Pegida en Kick Out Zwarte Piet zouden van zich laten horen. Maar de afgelopen dagen trokken zij beiden hun pepernoot weer in.

Maar liefst vijf demonstraties van voor - en tegenstanders van zwarte piet werden aangekondigd rondom de Eindhovense intocht. Eentje daarvan, die van Eindhoven handhaaft Zwarte Piet, is vrijdagavond inderdaad gehouden. Ongeveer 150 mensen zongen het lied 'Sinterklaas wie kent hem niet' van Henk Westbroek en Johan Vlemmix verklaarde de onvoorwaardelijke liefde aan zwarte piet. De demonstranten zijn boos op Kick Out Zwarte Piet, één van de groepen die van burgemeester John Jorritsma toestemming kreeg om zaterdag, tijdens de sinterklaasintocht dus, te gaan demonstreren.

Maar vrijdagavond kwam daar de boodschap: we komen toch niet. Eindhoven kondigde op 5 november aan dat zwarte piet niet meer van de partij is vanaf 2020. Tien dagen na die aankondiging en één dag voor de intocht besloot Kick Out Zwarte Piet dat een demonstratie niet meer nodig was.

Geen zin meer

Wie komen er, naast heel veel kinderen, dan nog wel? Pegida ook niet, als we voorman Edwin Wagensveld moeten geloven. De voorman van de anti-islambeweging had er geen zin meer in, toen bleek dat hij niet naast Kick Out Zwarte Piet mocht staan. Want dan is de lol er wel een beetje af. De voor- en tegenstanders van zwarte piet kunnen dus beiden van het demonstratielijstje worden afgestreept. Alhoewel, Pegida liet weten dat er wel andere acties komen. Wat dat inhoudt is niet bekend.

Als Piet aan de zijde van de Sint, zo zou Eindhoven Kan Het zaterdag naast Kick Out Zwarte Piet staan. Maar ook zij komen niet. Vrijdagavond lieten ze weten dat het besluit niet genomen is uit angst. "Ondanks de bedreigingen aan ons adres waren heel veel mensen bereid zaterdag te demonstreren."

Eieren en bier

Is de zak van Sinterklaas dan leeg, wat aangekondigde demonstraties betreft? Nee, helemaal onderop de bodem ligt nog iets. De groep 'Sinterklaasfeest als traditie', voorstander van zwarte piet, heeft een demonstratie aangekondigd van halftwaalf tot één uur op het grasveldje van de Docter Cuyperslaan en de Winston Churchillaan. Eerder werd aangeven dat zo'n veertig mensen worden verwacht. Dit is de enige demonstratie die niet is afgemeld.

Of dit alles betekent dat er zaterdag alleen pepernoten door de lucht vliegen, en geen eieren en bier zoals in 2018, moet nog blijken. Vermoedelijk is O-zo-snel, het nieuwe paard van Sinterklaas, zaterdag toch nog wel in het gezelschap van een flink aantal politiepaarden en wordt de intocht in Eindhoven scherp in de gaten gehouden.