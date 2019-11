Dorpsrel over carillon Geertruidenberg ontspoord, wethouder eist excuses na 'pek en veren'-uitspraak

De dorpsrel over het carillon in Geertruidenberg duurt voort. Wethouder John van Vugt is woedend op gemeenteraadslid Minnie van de Weerd van de plaatselijke partij Morgen. Hij eist een publiekelijke excuses van haar, voor een uitspraak die ze in een reportage van Omroep Brabant deed. In die reportage zei Van de Weerd dat de wethouder een middeleeuwse lijfstraf (insmeren met pek en veren) verdiende voor zijn besluit om het carillon minder vaak te laten slaan. "Iemand met pek en veren insmeren doe je met collaborateurs. Dat is een zware vernedering en heeft niets te maken met waar het om gaat", aldus een laaiende Van Vugt.

De uitspraak van het gemeenteraadslid is volgens Van Vugt 'onnodig grievend'. "Dat vraagt om een reactie", zegt hij als we hem spreken. Aanleiding om de wethouder te benaderen is een mailwisseling tussen hem en het raadslid, die (deels) in handen is van Omroep Brabant. “Ik heb geen best weekend gehad naar aanleiding van jouw uitspraken in de pers en Omroep Brabant. Ik vind dat er grenzen overschreden zijn”, schrijft de wethouder onder meer aan het raadslid, die hij uitnodigt voor een goed gesprek.

"Politiek heeft ze de punt gemaakt. Dan hoef je niet nog een keer opmerkingen te maken die grievend zijn."

LEES OOK: Dorpsrel over carillon dat minder vaak mag luiden na handjevol klachten, 'Ze moeten niet zeuren'

Politica Minnie van de Weerd, die actie voert tegen het besluit van de wethouder om het carillon minder vaak te laten spelen, bevestigt dat ze een gesprek heeft gehad met de wethouder. “Ik heb hem blij te verstaan gegeven dat ik die excuses publiekelijk wil aanbieden, zodra hij met een voorstel naar de raad komt of het ding weer aanzet.”

Op verzoek van de partij Keerpunt 74 (de partij van de wethouder), om in de raadsvergadering op 7 november jongstleden publiekelijk excuses aan te bieden, is het raadslid overigens niet ingegaan. “Er was geen voorstel, dus ik kwam niet met excuses.” Fractievoorzitter Albert Smit laat weten dat hij in de raadsvergadering van december opnieuw om publiekelijke excuses gaat vragen voor de ‘pek met veren’-uitspraak.

Steunfractie weggezet als oude fossielen

Volgens Van Vugt en fractievoorzitter Smit is de politica van Morgen! al langer bezig met kwetsende uitspraken over de partij Keerpunt 74. “Ze heeft onze steunfractie in het nabije verleden fossielen genoemd, oude fossielen. Zo spreek je niet over mensen die meedenken over Geertruidenberg. Het gaat om de toon van de muziek. Er is in het verleden afgesproken hoe we met elkaar omgaan.”

Van de Weerd die de uitspraak met een knipoog deed, wil maar één ding en dat is dat de wethouder het carillon in Geertruidenberg weer vier maal per uur laat slaan in plaats van twee keer per uur, zoals het nu is. Vugt laat op zijn beurt weten dat hij daar pas begin volgend jaar met een voorstel over zal komen.

LEES OOK: Wat is betekenis van 'Pek en Veren'