'Sinterklahaas!', de mooiste foto's van de intocht in Eindhoven

Het gezelschap arriveerde een tikkeltje laat, maar dat kwam omdat er een belangrijke sleutel was verdwenen. Hij bleek te zijn verstopt door Boevenpiet. Gelukkig kwam de sleutel na een zoektocht tevoorschijn en kon de pakjesboot gewoon de haven invaren.

Glittergouden Piet

Met heel veel dansende pieten om zich heen schudde de Sint vervolgens tientallen kinderhandjes. Veel pieten hadden dit jaar een kleurtje: groen, roze en zelfs glittergoud.

De sint kwam met een boot vol pakjes.

'Daar blijven wij niet voor thuis'

Het was flink druk bij de intocht. Rijendik stond het op de kade van de Kanaaldijk Noord, waar het Spaanse gezelschap aankwam. Klaarblijkelijk hadden niet veel mensen zich iets aangetrokken van alle voor- en tegenstanders van Zwarte Piet die vooraf hadden aangekondigd te zullen demonstreren bij de intocht.

"Nee hoor, daar blijven wij niet voor thuis", aldus een vader. "We staan neutraal in de hele Zwarte Pieten-discussie. Het opzoeken doen we niet, maar hier bij de haven staan we ieder jaar en is de sfeer goed. Dus voor ons weer een ouderwets Sinterklaasfeestje."

Gouden glitterpiet

Uiteindelijk werd er ook weinig gedemonstreerd in Eindhoven. Zowel actiegroep Pegida als Kick Out Zwarte Piet liet eerder deze week af te zien van hun protest. Alleen in Woensel was er een demonstratie door voorstanders van Zwarte Piet. En die verliep rustig.

Fotoserie

Na een welkomstwoord van loco-burgemeester Marcel Oosterveer en de kinderburgemeester, gevolgd door een paar liedjes, klom de Sint op zijn paard, waarna de stoet richting het 18 Septemberplein in de Eindhovense binnenstad ging.