Vijftig 'veiligelanders' in azc Budel zorgen voor veel overlast, gemeente grijpt in

Volgens de burgemeester gaat het in zijn gemeente om vijftig probleemgevallen, op de 1200 mensen die daar verblijven in het asielzoekerscentrum.

Draagvlak brokkelt af

"Ik voel dat het draagvlak afbrokkelt", vertelde Van Kessel zondagmiddag in het tv-programma KRAAK. "Heel veel inwoners van deze gemeente staan er op zich voor open om mensen te helpen die echt hulp nodig hebben. Nog steeds. Ik sprak zaterdagavond nog met een paar mensen in Maarheeze. Die zeggen nog altijd honderd procent achter de opvang van mensen in nood te staan. Onder het mom: je zal maar vanwege oorlog of geweld huis en haard moeten verlaten. Dat kan ik enorm waarderen. Maar de overlast die de relatief kleine groep 'veiligelanders' - mensen die uit veilige landen naar Nederland komen en geen uitzicht hebben op asiel - veroorzaakt, kán niet."

Soms gaat het om relatief kleine vergrijpen, zoals het weghalen van een bezem, maar er is ook een keer een hamburgerrestaurant vernield. "Zoiets hakt er enorm in", vertelt Van Kessel. "Het vervelende is dat in dat geval degene die dit veroorzaakte een aantal uren later weer vrij rondliep. Dat kan ik niet uitleggen aan mijn inwoners. Dat heb ik de commissaris van de Koning en de staatssecretaris ook gezegd. Zij zijn dit ook met me eens. Het kan niet zo zijn dat dit gebeurt. We moeten hier iets aan doen."

Ketenmarinier

De gemeente pakt zelf onder meer de verlichting aan en heeft overleggen met andere betrokken partijen geïntensiveerd. Zo zijn er inmiddels korte lijntjes met de directeur-generaal van het ministerie.

Vanwege de problemen met 'veiligelanders' bij uiteenlopende azc's in Nederland werd een tijdje geleden een zogenoemde ketenmarinier ingeschakeld. Die heeft de opdracht gekregen om de overlastgevende groep in beeld te brengen. Die totale overlastgevende groep in Nederland bestaat volgens Van Kessel uit zo'n tweehonderd mensen.

"De ketenmarinier heeft de opdracht gekregen om er voor te zorgen dat als zo iemand opduikt, bekend is met wie we te maken hebben. Zodat we daarop veel beter kunnen inspelen: het is díe persoon, die heeft dáár al overlast veroorzaakt."

'Staatssecretaris zal met oplossingen moeten komen'

Vanwege alle problemen wordt deze ketenmarinier binnenkort 'minimaal een dag, misschien wel twee dagen' in Maarheeze gestationeerd. "Daar hebben we al overeenstemming over bereikt", vertelt Van Kessel. "Omdat ik - en ook de ketenmarinier - het belangrijk vind om fysiek aanwezig te zijn. Om met inwoners en winkeliers te kunnen spreken. Wat komen zij tegen? Of zelf ook een keer aanwezig te kunnen zijn als er een incident is. Uiteindelijk is de ketenmarinier de directe lijn naar de staatssecretaris en die is verantwoordelijk. Die zal met oplossingen moeten komen."

