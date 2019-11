Sinterklaas en Zwarte Piet zijn in Den Bosch, één persoon aangehouden bij demonstratie

Omroep Brabant hield een liveblog bij tijdens de intocht van Sinterklaas in Den Bosch. Nu iedereen weer terug naar huis is, sluiten wij dit blog.

LEES OOK: Sinterklaasintocht Den Bosch zowel gezellig als grimmig [FOTOSERIE]

14.10

Na een dagje sinterklaas vieren en demonstreren, moet er ook worden opgeruimd.

14.05

Er is een persoon aangehouden voor het gooien van een steen naar een politiebus.

14.00

Kick Out Zwarte Piet/ Den Bosch Kan Het vindt dat de demonstratie goed is verlopen. Wel vonden ze de sfeer onprettig. "Maar ik heb me niet fysiek bedreigd gevoeld", zegt een woordvoerder van de actiegroep. Alle anti-zwart pietdemonstranten zijn nu op weg naar huis.

13.40

FC Den Bosch speelt vanmiddag tegen Excelsior. De supporters die zich verkleed hadden als zwarte piet tijdens de demonstratie, moeten de schmink van hun gezicht af halen. “Er zijn tien mensen die zich van tevoren bij ons geregistreerd hebben om als zwarte piet verkleed naar de wedstrijd te komen. Zij hebben toestemming, de rest moet zich afschminken”, zegt een woordvoerster van de club. “We willen dat iedereen herkenbaar is.”

13.20

Terwijl voorstanders van zwarte piet met bussen de stad wilden verlaten, probeerden tegenstanders bij hen te komen. Een grote ME-macht hield ze op afstand.

LEES OOK: Grote ME-macht zorgt dat bussen met tegenstanders zwarte piet na demonstratie Den Bosch uit kunnen

13.05

Ook de voorstanders van zwarte piet gaan nu weg.

13.00

De afspraak was dat de tegenstanders van zwarte piet zouden vertrekken als Sinterklaas voorbij was met de optocht. Zij worden daarom nu begeleid door de politie naar de bussen.

12.50

Er zijn twee rookbommen afgestoken. Deze kwamen vanuit het pro-zwart pietdemonstrantenvak. Op die plek staan ook veel mensen van de harde kern van FC Den Bosch. De politie bevestigt dat er een rookbom is afgestoken. Maar deze is volgens een woordvoerder niet naar de tegenstanders van zwarte piet gegooid. "Daarvoor staan de groepen ook veel te ver uit elkaar."

12.25

De voorstanders van zwarte piet maken met hun motoren zo veel herrie dat ze daarmee de liedjes van de tegenstanders van zwarte piet proberen te overstemmen.

12.10

'Weg met zwarte piet', hoor je heel duidelijk boven de sinterklaasliedjes uit.

12.05

Daar komt Sinterklaas aan!

12.00

Bussen met actievoerders zijn aangekomen in Den Bosch. Ze demonstreren in het vak aan de Buitenhaven tegen zwarte piet.

Demonstranten tegen Zwarte Piet in het vak op de Buitenhaven. (foto: Omroep Brabant)

11.52

'Schaam je kapot' zingen de voorstanders van zwarte piet richting de tegenstanders van zwarte piet. Ook kinderen zingen dit hard mee.

11.45

De politie laat weten dat er tegenstanders van Kick Out Zwarte Piet (KOZP) in de buurt staan van het demonstratievak. In dit vak voert Den Bosch Kan Het actie om zwarte piet af te schaffen.

11.30

Het is al lekker druk aan het worden in Den Bosch. Naast ouders met kinderen, komen ook veel demonstranten naar de stad.

11.20

De eerste aanhangers van Pegida zijn ook gesignaleerd in de Bossche binnenstad. Zij hebben geen demonstratie aangekondigd. Ze staan recht tegenover het vak van DBKH.

11.15

Het vak van DBKH, aan de Buitenhaven, is nu nog leeg.

10.50

Duidelijke boodschap van de harde kern van FC Den Bosch.

10.30

Er is veel politie op de been in Den Bosch om te zorgen dat de demonstraties goed verlopen.