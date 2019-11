Grote ME-macht zorgt dat bussen met tegenstanders zwarte piet na demonstratie Den Bosch uit kunnen

Een groot peleton ME'ers met honden en paarden heeft er in de binnenstad van Den Bosch voor gezorgd dat de tegenstanders van zwarte piet veilig weg konden komen met bussen. Dat gebeurde bij het Brugplein. Voorstanders van zwarte piet kwamen daarheen om hun opponenten op te wachten.

Op voorhand was al duidelijk dat zowel voor- als tegenstanders van zwarte piet zondag in Den Bosch zouden komen demonstreren. Actiegroep Den Bosch Kan het, anti-zwarte piet, kreeg een afgebakende demonstratieplek toegewezen aan de Buitenhaven. Zij kregen daar steun van Kick Out Zwarte Piet, de landelijke actiegroep.

Zondagochtend kwamen aanhangers van anti-islamorganisatie Pegida, fervent voorstanders van het behoud van de figuur zwarte piet, naar diezelfde plek toe. Zij hadden geen officiële aanvraag gedaan voor een demonstratie.

Daarnaast waren leden van de harde kern van FC Den Bosch naar de stad gekomen om verkleed als zwarte piet pepernoten uit te delen.

Enorme politiemacht

De aanwezigheid van groepen die lijnrecht tegenover elkaar staan wat betreft hun mening over zwarte piet, bracht zondagochtend al vroeg een flinke politiemacht op de been.

Oproep burgemeester

Op de website van de gemeente Den Bosch, deed burgemeester Jack Mikkers een oproep aan de inwoners van zijn stad. “Met alle mensen die naar de intocht komen, wil ik er zondag een fijn en veilig kinderfeest van maken. Ouders en kinderen, andere bezoekers en demonstranten. Respecteer elkaar in een andere mening dan jezelf hebt. En houd in de gaten dat we het goede voorbeeld geven aan onze kinderen.”

