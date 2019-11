'Weg met Zwarte Piet' en 'Schaam je kapot', voor- en tegenstanders zingen bij Sintintocht [LIVEBLOG]

'Den Bosch Kan Het' (DBKH) is tegen Zwarte Piet. De groep is gelieerd aan Kick Out Zwarte Piet (KOZP), dat gisteren bij meerdere intochten in ons land heeft gedemonstreerd. DBKH staat samen met KOZP in een vak langs de route, op de kruising Buitenhaven en Visstraat.

Pro Zwarte Piet Den Bosch is, zoals de naam al doet vermoeden, voor het behoud van Zwarte Piet. De actievoerders zijn verkleed als Zwarte Piet en lopen rond voor de intocht. Ze worden gesteund door de harde kern van FC Den Bosch.

12.25

De voorstanders van Zwarte Piet maken met hun motoren zo veel herrie dat ze daarmee de liedjes van de tegenstanders van Zwarte Piet proberen te overstemmen.

12.10

'Weg met Zwarte Piet', hoor je heel duidelijk boven de sinterklaasliedjes uit.

12.05

Daar komt Sinterklaas aan!

12.00

Bussen met actievoerders zijn aangekomen in Den Bosch. Ze demonstreren in het vak aan de Buitenhaven tegen Zwarte Piet.

Demonstranten tegen Zwarte Piet in het vak op de Buitenhaven. (foto: Omroep Brabant)

11.52

'Schaam je kapot' zingen de voorstanders van Zwarte Piet richting de tegenstanders van Zwarte Piet. Ook kinderen zingen dit hard mee.

11.45

De politie laat weten dat er tegenstanders van Kick Out Zwarte Piet (KOZP) in de buurt staan van het demonstratievak. In dit vak voert Den Bosch Kan Het actie om Zwarte Piet af te schaffen.

11.30

Het is al lekker druk aan het worden in Den Bosch. Naast ouders met kinderen, komen ook veel demonstranten naar de stad.

11.20

De eerste aanhangers van Pegida zijn ook gesignaleerd in de Bossche binnenstad. Zij hebben geen demonstratie aangekondigd. Ze staan recht tegenover het vak van DBKH.

11.15

Het vak van DBKH, aan de Buitenhaven, is nu nog leeg.

10.50

Duidelijke boodschap van de harde kern van FC Den Bosch.

10.30

Er is veel politie op de been in Den Bosch om te zorgen dat de demonstraties goed verlopen.