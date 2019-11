Man zonder rijbewijs en onder invloed van drugs aangehouden na achtervolging door Oosterhout

De Oosterhouter kreeg een stopteken van de politie toen hij met hoge snelheid over de Keiweg reed. De man negeerde het teken en besloot nog harder weg te rijden.

Ook te voet achtervolgd

Na een korte achtervolging door het centrum, zette de man zijn auto op de Mathildastraat stil, stapte uit en rende vervolgens weg. De politie kon hem verderop staande houden. Op het politiebureau moest hij een speekseltest doen. Hieruit bleek dat hij onder invloed was van drugs.

De man had een ongeldig rijbewijs en mocht dus geen auto besturen. Hij heeft een rijverbod gekregen en zijn auto is in beslag genomen.