Minderjarige jongens en man aangehouden voor verdwijning van loodgieter Johan van der Heyden

De politie heeft afgelopen vrijdag twee jongens aangehouden in verband met de verdwijning van de Belg Johan van der Heyden. Omdat ze minderjarig zijn vertelt de politie niet waar ze wonen en hoe oud ze zijn. Er is ook een man van 30 aangehouden wegens mogelijke betrokkenheid bij de zaak.

De loodgieter verdween op 2 juni vanuit zijn huis in Lint in België en sindsdien is hij spoorloos. Het onderzoek in België leidde naar Nederland. Er wordt vanuit gegaan dat de man naar ons land is gereden. De Belgische politie houdt er rekening mee dat zijn lichaam in stukken is gesneden.

De 30-jarige verdachte werd in de nacht van zaterdag op zondag aangehouden door arrestatieteam in een huis in Hoogerheide. De man heeft geen vaste woon- of verblijfplaats. Meer informatie over de twee jongens geeft de politie niet. "Omdat deze verdachten minderjarig zijn, is de politie erg terughoudend met het geven van identiteitsinformatie." De politie kwam pas zondagmiddag met de aanhoudingen naar buiten.

Zes mensen vast

Er zijn nu in Nederland vijf mensen aangehouden voor deze zaak. Eerder werden al twee vrouwen uit Steenbergen aangehouden. Zij zitten nog vast. Ook in België zit nog één vrouw vast voor mogelijke betrokkenheid bij de vermissing.

De loodgieter is dus al maanden vermist. Begin deze maand werd er nog door speurhonden in de buurt van Steenbergen naar hem gezocht. Ook werd er een buurtonderzoek gedaan en kreeg de politie nieuwe informatie. Een van de tips ging over de witte bus, een Peugeot Boxer, van Johan. Deze zou aan de Schansdijk in Steenbergen hebben gestaan, voor de auto leeg in Den Bosch werd teruggevonden.

Voor de persoon met de gouden tip, ligt een beloning van 15.000 euro klaar.