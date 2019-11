Hooggeëerd publiek: clown Milko Steijvers is terug van weggeweest en heeft weer zin in het leven

In de afgelopen jaren scheen de zon maar zelden in het leven van de Helmondse circusdirecteur. “Een depressie die twee jaar duurde”, omschrijft Milko Steijvers die donkere periode in het tv-programma Kraak. van Omroep Brabant. “Het circus was mijn lust en mijn leven. Ze zeggen weleens: eenmaal een paar schoenen versleten in een circustent en je bent verkocht. Ik draag het circus in me en dat is me afgenomen.”

In de circuspiste mocht Steijvers dan regelmatig de vrolijke Frans uithangen, thuis leerden ze na het faillissement een heel andere Milko kennen. "Ik was een hele vervelende en depressieve man. Mijn vrouw en kinderen herkenden mij niet meer. Het lag allemaal aan mij, maar ik gaf ook mensen die dichtbij stonden de 'schuld'."

Als kind stond Steijvers al in de circuspiste

Directeur vlooiencircus

Maar als de bodem van de put bijna is bereikt, loopt Steijvers bij toeval ergens tegenaan. "Op de Tilburgse kermis zag ik een attractie met een vlooiencircus. Die man had het goed voor elkaar, maar ik dacht: 'Dit kan ik veel beter'." Steijvers nam contact met de exploitant op die vervolgens zijn circustent bouwde en zijn beste vriend is geworden. "Daarna heb ik op festival De Parade gestaan in de vier grote steden. Dat was een daverend succes. In het tentje kunnen tweeëntwintig toeschouwers. Per voorstelling was er een wachtrij van ruim drie uur. In totaal hebben 4300 mensen mijn voorstelling gezien."

Steijvers terug als spreekstalmeester en directeur van het vlooiencircus

Ander mens

Het vlooiencircus gaat na het succes op de Parade op reis, en wel naar een festival in Perth in Australië. Steijvers omarmt het leven weer. "Ik ben weer helemaal terug en gelukkiger dan ooit tevoren. In mis de grote circustent niet, in de kleine tent ben ik Milko met mijn humor. Ik ben een ander mens geworden. En mijn vrouw houdt ook weer van me, ze gaat zelfs mee naar Australië!"

Maar voordat het zover is, kruipt Steijvers eerst nog in de vertrouwde rol van spreekstalmeester bij het Wintercircus in Utrecht. Daar zal hij vanaf 21 december tot na de jaarwisseling in de piste dagelijks zijn hooggeëerde publiek welkom heten. Steijvers is terug van weggeweest en heeft weer zin het leven.