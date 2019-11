Rijke stinkerds en arme sloebers in Brabant? Hier wonen ze!

EINDHOVEN -

Het gemiddelde vermogen van een Brabants huishouden is in 2018 gestegen. En niet zo’n beetje ook. Volgens het CBS had in 2018 een huishouden een gemiddeld vermogen van 38.400 euro, zo’n 10.000 euro meer dan een jaar eerder. Vijf Brabantse gemeenten staan prominent in de top tien van huishoudens met de hoogste vermogens: Alphen-Chaam, Hilvarenbeek, Sint Anthonis, Oirschot en Bergeijk. De gemeente Tilburg scoort het laagst in Brabant.