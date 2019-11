Man met schotwond in huis Den Bosch, mogelijk woningoverval

In een huis in Den Bosch werd een man met een schotwond gevonden. (Foto: Bart Meesters)

De politie kreeg om 3.10 uur een melding van een schietincident. Wat er precies is voorgevallen, is volgens de woordvoerder nog onduidelijk. "Het lijkt op een woningoverval, maar op dit moment weten we nog niets over de toedracht."

De straat werd enige tijd afgezet. Volgens een omstander werden drie of vier mensen, die in het huis waren, meegenomen door de politie om als getuigen verhoord te worden.