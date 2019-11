FC Den Bosch gaat racistisch geschreeuw tegen speler van Excelsior onderzoeken

FC Den Bosch gaat onderzoeken wat een deel van de fans heeft geroepen en gezongen naar Excelsior-aanvaller Ahmad Mendes Moreira. Het duel tussen beide clubs in de Keuken Kampioen Divisie werd zondag door scheidsrechter Laurens Gerrets enige tijd stilgelegd nadat Mendes Moreira door aanhangers van de thuisclub vanaf de tribune racistisch was bejegend.

In eerste instantie liet FC Den Bosch op de website weten dat er in ieder geval geen sprake is geweest van oerwoudgeluiden. Na afloop vertelde Mendes Moreira voor de camera's van FOX Sports wat hij zoal had moeten horen vanaf de tribunes. Dat waren volgens de Excelsior-speler duidelijk racistische beledigingen, zoals k-neger, k-zwarte en katoenplukker.

De thuisclub reageerde daarop via Twitter. "De uitspraken van Excelsior-speler Moreira zijn voor FC Den Bosch aanleiding nader onderzoek te plegen om te achterhalen wat er exact is geroepen vanaf de tribune. FC Den Bosch benadrukt nogmaals dat zij zich distantieert van discriminatie en racisme", luidt de boodschap.

'Ik distantieer mij'

Trainer Erik van der Ven van FC Den Bosch wilde zich kort na de wedstrijd niet uitspreken over de beledigingen, maar kwam daar zondagavond op terug: “Ik distantieer mij van racisme en discriminerende kreten. Ik vind het erg wat er nu gebeurt. De club zal een onderzoek gaan starten om te onderzoeken wat er echt is gezegd."

Excelsiorspeler Moreira raakte hevig geëmotioneerd door de beledigingen, waarna scheidsrechter Laurens Gerrets besloot de wedstrijd stil te leggen. "De emoties van Mendes Moreira vind ik absoluut erg om te zien en raakt mij ook zeker", laat Van der Ven weten.

Zielig mannetje

Na afloop van de wedstrijd kwam het tot een woordenwisseling tussen Mendes Moreira en de trainer van FC Den Bosch. Van der Ven zou de Excelsior-aanvaller een 'zielig mannetje' hebben genoemd. Die uitspraak wil de trainer graag uitleggen. "Dat was niet zozeer over het feit dat hij zich aangevallen voelde, maar meer over dat hij na het doelpunt provocerend naar onze supporters stond. Dat vond ik niet slim, omdat het spel al was stilgelegd. Toen lokte het eigenlijk een nieuwe reactie uit. Dat is de reden dat ik dat zei, en dat is achteraf niet slim. Maar ik ben absoluut tegen racisme, daar wil ik niks mee te maken hebben."

"Het feit dat hij naar de tribune ging en heel provocerend ging staan, terwijl ik niet wist wat er daarvoor exact had voorgevallen, dat vond ik van hem niet zo’n slimme actie. Dat was eigenlijk de enige reden dat ik dat zei. Het was niet om die jongen aan te pakken, want het lijkt mij een hele lieve en fijne jongen. Dat had ik niet moeten zeggen, maar het wordt op dit moment wel een beetje opgeblazen. Ik sta achter Mendes Moreira, honderd procent."

'Geen racisten met willekeur'

De supporters van de M-Side zeggen dat er totaal geen sprake is van racisme. Op Facebook schrijven zij: “Het elftal van FC Den Bosch telt zeven verschillende nationaliteiten, van Finnen en Somaliers tot Marokkanen. Kun je dan zeggen dan wij racisten zijn? Nee! Dan zouden we racisten met willekeur zijn.”

“De liederen die werden gezongen waren niet gericht tegen Moreira”, staat er verder. “De kraaiengeluiden, die werden gemaakt, zijn geluiden om de speler die het dichtst bij onze tribune speelt, uit zijn spel te halen.”

De supporters sluiten af met: “De media zijn er als de kippen bij als de M-Side iets fout doet. Dan zijn we gewend. Maar ons aanmerken als racisten is niet juist.”