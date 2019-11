Margot kreeg na anderhalf jaar haar hangertje met de as van haar overleden vader terug

Margot van den Boom uit Uden was radeloos nadat ze anderhalf jaar geleden haar hangertje met de as van haar overleden vader en zijn vingerafdruk verloor. Ze schakelde zelfs een spiritueel medium in maar uiteindelijk kreeg ze haar halsketting dankzij het 'traditionele medium' televisie terug.

Na een ziekenhuisbezoek in Uden waarbij ze haar dierbare ketting af moest doen, was ze hem kwijt. "Dat is nu anderhalf jaar geleden. Ik deed deze ketting nooit af, maar deze keer moest dat voor het onderzoek. Ik heb hem toen in mijn broekzak gedaan en daar is hij blijkbaar uit gevallen."

Na de vermissing was er paniek. "Ik praatte dagelijks via de ketting tegen mijn vader. Dan vertelde ik dat het een mooie dag was en dat de vogeltjes zo vrolijk floten. Zo was hij toch een beetje bij me. Ik heb meteen een bericht op Facebook geplaatst met een oproep. Ik heb flyers verspreid en een medium ingeschakeld."

Alles zonder resultaat totdat de lokale zender Dtv de zoektocht oppikte. Margot vertelde op tv over haar verloren hangertje en binnen een dag kreeg ze een verlossend telefoontje. "De vinder zei dat hij het destijds gevonden had in de bosjes bij het ziekenhuis Bernhoven. Hij werkt in plantsoenendienst en had het kettinkje bewaard."

Ongelofelijk

Niet veel later stond Margot bij de vinder op de stoep. Het bleek inderdaad om haar verloren hangertje te gaan. "Ik heb hem heel erg bedankt. Hij vermoedde destijds al dat het een emotioneel waardevol sieraad was en kon het daarom niet weggooien."

Margot heeft altijd het gevoel gehad dat haar ketting door iemand gevonden was. Ook het medium bevestigde dit destijds. "Die zei dat het uit mijn broekzak gevallen was in het centrum van Uden. Een meisje zou het gevonden hebben en naar een balie gebracht hebben."

Bijgekletst

Inmiddels heeft Margot weer hele verhalen tegen het hangertje verteld. Ze is dolgelukkig en blij dat ze haar zoektocht nooit opgegeven heeft. "Het hangertje gaat nooit meer in mijn broekzak."