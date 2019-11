'Verder voetballen was niet verantwoord', scheidsrechter over staken FC Den Bosch-Excelsior

"Het was voor mij een heel moeilijke wedstrijd", vertelt de jonge arbiter. "Vooral vanwege deze randzaken."

'Hij was niet meer bereikbaar voor me'

In de 24e minuut kreeg hij van Excelsior-zijde te horen dat aanvaller Ahmad Mendes Moreira hevig geëmotioneerd was vanwege alles wat hem werd toegeroepen. Toen Gerrets dit zag, is hij meteen naar hem toegegaan. "Ik wilde met hem in gesprek, maar hij was voor mij niet meer bereikbaar. De pijn bij die jongen raakte mij ook. Ik voelde echt met hem mee."

Hij liet de wedstrijd nog even doorgaan om ook zelf op te vangen wat er gezongen werd. "Want ik kreeg dit op dat moment van één club mee. Kijk, ik ben scheidsrechter, ik ben neutraal. Ik moet dan afwegen: wat is de waarheid? Wat gebeurt er echt? Ik heb de sinterklaasliedjes ook gehoord en constateerde dat als deze speler aan de bal was er heel veel over zwarte piet werd gezongen en geroepen. In minuut 28 of 29 escaleerde het. Toen was verder voetballen voor mij niet meer verantwoord."

Staken

Daarop besloot Gerrets het duel een aantal minuten te staken. Dat staat zo in het protocol tegen racisme, legt hij uit. "Altijd eerst een tijdelijke onderbreking. Dan bekijk je als scheidsrechter wat de thuisclub - die in dit geval verantwoordelijk was - hiermee doet. Die heeft goed ingegrepen. FC Den Bosch heeft Excelsior alle steun gegeven. Excelsior is bij mij geweest en heeft hier dank en waardering voor uitgesproken. Excelsior was erg blij met de daadkracht die FC Den Bosch toonde. Daarom wilde Excelsior doorspelen. Ik heb hiermee ingestemd."

Als Excelsior niet had willen doorspelen, had hij de wedstrijd definitief gestaakt. "In dit geval zeker. Ik heb echt de keuze bij Excelsior neergelegd. De club was het slachtoffer van deze situatie. En Excelsior wilde door."

Tuchtcommissie

Vanuit de scheidsrechterswereld heeft Gerrets 'zeer veel steun' gekregen voor hoe hij de situatie oploste. "Daar ben ik erg dankbaar voor", laat hij aan RTV Rijnmond weten. "Ik ben maandagmorgen ook in Zeist geweest om daar te spreken wat er allemaal gebeurd is en hoe nu verder." De zaak ligt nu bij de tuchtcommissie van de voetbalbond. "Die zal onafhankelijk alle verklaringen van de betrokkenen bestuderen en daarna met een uitspraak komen, na uitvoerig onderzoek. Dat zal nog wel even duren."

LEES OOK: 'Onacceptabel, walgelijk, stadionverbod', Bossche raad eensgezind over racistische spreekkoren