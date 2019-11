Kaartavondje in Den Bosch loopt slecht af, man neergeschoten door drie gewapende overvallers

Vriendengroep in Den Bosch wordt overvallen tijdens kaartavondje (Archieffoto)

DEN BOSCH -

Een inwoner van Den Bosch is in de nacht van zondag op maandag tijdens een kaartavondje met vrienden in zijn huis aan de Vierde Rompert neergeschoten. Een aantal mensen werd geld afhandig gemaakt. Dit maakte de politie maandagmiddag bekend.