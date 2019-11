Wie herkent deze overvaller die jonge pizzabakkers met een groot keukenmes bedreigde?

De politie heeft maandagavond beelden uitgezonden van een overval op een Domino's Pizza in Eindhoven. De roof was een nare ervaring voor twee jonge medewerkers van het bedrijf, die met een groot keukenmes werden bedreigd. De overvaller ging er met een minimale buit ervandoor en is op camerabeelden vastgelegd.

Op donderdagavond 3 oktober bestormde de overvaller razendsnel de pizzeria aan het Dirigentplein. Binnen seconden stond hij aan de andere kant van de balie en beval hij de twee jonge pizzabakkers om de kassalade te legen.

Volgens een van de twee medewerkers zat daar maar bar weinig geld in. ''Het geld gaat altijd naar een kluis waar wij ook niet bij kunnen. Er blijft maar heel weinig in de kassa zitten. Eigenlijk is het niet waard om hiervoor de risico's te nemen'', vertelt de jongen in het opsporingsprogramma. Hij is nog steeds erg aangedaan door de stressvolle situatie. ''Het mes kwam dicht bij mijn keel.''

De dader stond binnen momenten weer buiten, maar daar kwam hij een man tegen die een burgerarrest wilde uitvoeren. Na een lange achtervolging te voet besloot deze getuige de achtervolging te staken. Hij werd dusdanig bedreigd door de overvaller dat hij eieren voor zijn geld koos.

De medewerkers van de pizzeria beschrijven hun belager als een man met blond haar, wallen onder zijn ogen en sprekend met een Oost-Europees accent. Volgens de politie viel de overvaller verder nog op door een bijzondere jas die hij aan had. Een trainingsjack van voetbalclub Real Madrid, uit het seizoen 2014-2015. Deze jas propte de dader tijdens zijn vlucht in een vuilnisbak. Ook het mes dumpte hij langs de weg terwijl hij wegsprintte. De man wist uiteindelijk weg te komen door onderweg nog een fiets te stelen.

De politie is nog steeds op zoek naar de dader. Heb jij iets gezien of weet je meer? Bel dan met de Opsporingstiplijn (0800-6070) of met Meld Misdaad Anoniem (0800-7000).