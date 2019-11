Excelsior-speler Moreira vergeeft trainer FC Den Bosch, minister Bruins gaat in gesprek

Excelsior-speler Ahmad Mendes Moreira heeft na een persoonlijk gesprek excuses aanvaard van FC Den Bosch-trainer Erik van der Ven. Dat zei de 24-jarige Schiedammer maandagavond in FC Rijnmond, het televisieprogramma van de regionale omroep RTV Rijnmond. ''Het doet me nog wel pijn om de beelden terug te kijken'', aldus Moreira die blij was met positieve berichten van onder anderen de PSV'ers Steven Bergwijn en Denzel Dumfries,

Later op de avond maakte Bruno Bruins, de minister voor Medische Zorg en Sport, bekend dat hij gaat praten met de twee clubs en de KNVB. Dat zei hij in het tv-programma Pauw. Hierin vertelde hij ook dat hij eerder op de avond met Moreira heeft gesproken.

'Voetbal is voor iedereen'

Juist deze maandag had Bruins met de KNVB aan de slag willen gaan voor de campagne 'voetbal is voor iedereen.' Net als vele andere mensen in de wereld van de politiek en de sport maakte de bewindsman duidelijk dat er voor racisme geen plaats is in de samenleving. Bruins sprake van 'klote kreten'.

De minister doelde op de racistische uitingen, die volgens Moreira zondagmiddag al na vijftien seconden in de wedstrijd tussen FC Den Bosch en Excelsior te horen waren. "Al direct na de aftrap werd ik een k-neger genoemd door een toeschouwer. Als het bij deze ene uitlating was gebleven, had ik gedacht: ik zet me er wel overheen", aldus de spits van Excelsior, die zeer geëmotioneerd was toen de leuzen een half uur lang door bleven gaan. "Ik was zo diep geraakt dat ik niet meer helder kon nadenken."

Vloek en een traan

Na 29 minuten werd het duel stilgelegd. Moreira vertelt in de studio van RTV Rijnmond dat hij in de kleedkamer heeft gevloekt en ook een traan heeft gelaten. ''Ik had die tijd wel nodig om tot rust te komen. In de kleedkamer was het op een gegeven moment muisstil." Na de rustperiode werd het duel hervat en nam Moreira op sportieve manier wraak. ''Bij het maken van mijn doelpunt heb ik uitbundig en provocerend gejuicht naar de Bossche supporters. Was dat slim? Nee, maar ik deed dat door de emotie."

Het juichen van de Rotterdamse spits zette kwaad bloed bij FC Den Bosch-trainer Erik van der Ven, die Moreira een 'zielig mannetje' noemde. Hij ging maandag persoonlijk naar Rotterdam voor een gesprek met Moreira en om zijn excuses aan te bieden.

Aangifte

In het voetbalprogramma liet de spits van Excelsior zich ook uit over welke stappen moeten worden ondernomen. "Ik wil niet dat de hele club wordt benadeeld. Maar degenen die deze nare dingen hebben geroepen moeten opgespoord en bestraft worden." De voetballer weet nog niet of hij aangifte gaat doen. ''Als dat het Openbaar Ministerie helpt om de daders op te sporen, zal ik dat zonder te twijfelen doen.''

Moreira en de directeur van de Rotterdamse voetbalclub, Ferry de Haan, hebben verder geen waardering voor de manier waarop FC Den Bosch de situatie heeft gebagatelliseerd. "Zij brachten vrijwel direct naar buiten dat het niet om racisme ging, terwijl dat duidelijk het geval was. Ik geloofde helemaal niks van de verklaring dat het om een misverstand ging. Maar ik heb begrepen dat ze deze verklaring uiteindelijk hebben teruggetrokken."

