Trainer FC Den Bosch ging persoonlijk naar Rotterdam om 'sorry' tegen Mendes Moreira te zeggen

De trainer kreeg heel wat kritiek op zijn laconieke reactie zondag na de competitiewedstrijd tegen Excelsior. Dat duel werd ontsierd door racistische beledigingen van een deel van de toeschouwers aan het adres van de Rotterdamse aanvaller.

Van der Ven had de speler van Excelsior 'een zielig mannetje' genoemd en werd daarna van verschillende kanten bedreigd. Vervolgens heeft hij daar aangifte van gedaan. De 35-jarige trainer besloot zelfs de nacht van zondag op maandag niet thuis te slapen vanwege de bedreigingen die hij kreeg.

Door het stof

FC Den Bosch zegt in een verklaring dat de club zondag 'de plank volledig heeft misgeslagen met haar te snelle verklaring' na racistische spreekkoren vanuit de tribune. "Die reactie was een blunder, waarvoor de club haar excuses aanbiedt aan iedereen en in het bijzonder aan Excelsior-speler Ahmad Mendes Moreira."

Voorzitter Jan-Hein Schouten zegt over de persoonlijke excuses: “Ik kan je vertellen dat het contact tussen de twee is hersteld. Daar stond onze trainer ook op en we zijn ontzettend blij dat Mendes hiervoor openstaat. Hij ging naar Rotterdam om toe te lichten dat dit niet de bedoeling was, dat het niet bij hem past, niet bij de club past en dat deze jongen dat helemaal niet verdient.”

