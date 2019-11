FC Den Bosch biedt excuses aan na racistische spreekkoren: 'Onze reactie was een blunder'

FC Den Bosch zegt in een verklaring dat de club zondag 'de plank volledig heeft misgeslagen met haar te snelle verklaring' na racistische spreekkoren vanuit de tribune. "Die reactie was een blunder, waarvoor de club haar excuses aanbiedt aan iedereen en in het bijzonder aan Excelsior-speler Ahmad Mendes Moreira", aldus de club.

Na de racistische spreekkoren gericht aan Excelsior-speler Mendes Moreira, verklaarde FC Den Bosch dat het om een 'misverstand' ging. “Dat doen ze al jaren, tijdens elke wedstrijd", zei de woordvoerder toen. Volgens haar waren de gezongen liedjes over zwarte piet niet gericht aan de donkere speler.

FC Den Bosch meldde 's avonds dat 'de uitspraken van Excelsior-speler Moreira aanleiding zijn om nader te onderzoeken om te achterhalen wat er exact is geroepen vanaf de tribune'.

Een dag later schrijft de club: "We zijn diep geschrokken naar aanleiding van de gesprekken die maandagochtend zijn gevoerd met de spelersgroep en andere betrokkenen. Er blijken zondag wel degelijk racistische uitlatingen te zijn gedaan vanaf de tribune. De club doet verder onderzoek naar wat er feitelijk is gebeurd en zal alles in het werk stellen om degenen die zich schuldig hebben gemaakt aan dit grensoverschrijdend gedrag te achterhalen en te straffen."

De club laat weten dat ze racisme beter wil aanpakken. "FC Den Bosch gaat met een totaalaanpak en in samenspraak met alle betrokkenen (...) op zoek naar manieren om de misstanden (...) grondig aan te pakken en uit te bannen. De club komt in de loop van de week met een eerste actieplan", zo schrijft FC Den Bosch.

Meer actie

Minister Grapperhaus eist van de KNVB meer concrete actie tegen racisme, zegt hij na de incidenten van zondag. Mark Rutte prees eerder op de dag de scheidsrechter, die de wedstrijd stillegde na de spreekkoren. "Racisme, daar is geen plek voor in dit land", zei hij.

Ook één van de shirtsponsor van de Bossche club, Job Invest, distantieert zich van het gedrag van de supporters en van de uitspraken van trainer Erik van der Ven. Het bedrijf besluit later of ze sponsor wil blijven van de voetbalclub.

