Trainer van FC Den Bosch durft niet thuis te slapen na bedreigingen

De trainer kreeg heel wat kritiek op zijn laconieke reactie zondag na de competitiewedstrijd tegen Excelsior, die werd ontsierd door racistische beledigingen van een deel van de toeschouwers aan het adres van de Rotterdamse aanvaller Ahmad Mendes Moreira. In het belang van het onderzoek wil en kan Den Bosch niets zeggen over de aard van de bedreigingen. Van der Ven was maandag wel weer op de club om de hersteltraining te leiden.

Racistische uitlatingen

Moreira werd zondagmiddag door supporters van FC Den Bosch beledigd met racistische uitlatingen. Nadat Van der Ven de speler van Excelsior 'een zielig mannetje' had genoemd, werd hij van verschillende kanten bedreigd. Vervolgens heeft hij daar aangifte van gedaan.

Van der Ven legde zondagavond uit dat hij niet had bedoeld dat Moreira zielig deed over die racistische uitlatingen. De trainer ergerde zich naar eigen zeggen meer omdat Moreira na het doelpunt provocerend voor de supporters van FC Den Bosch stond.

Niet slim

“Dat vond ik niet slim, omdat het spel al was stilgelegd. Toen lokte het eigenlijk een nieuwe reactie uit. Dat is de reden dat ik dat zei, en dat is achteraf niet slim. Maar ik ben absoluut tegen racisme, daar wil ik niks mee te maken hebben", aldus Van der Ven zondagavond. “Hij lijkt mij een hele lieve en fijne jongen. Dat had ik niet moeten zeggen, maar het wordt wel een beetje opgeblazen. Ik sta achter Mendes Moreira, honderd procent."