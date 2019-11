Bossche neven ontwerpen speelkleed met iconische trekpleisters van de stad

Op het tapijt staan dertien iconen van de stad afgebeeld. ''Het kiezen daarvan was nog niet zo makkelijk. Er zijn zo veel bekende gebouwen.'' Midden op het tapijt is de bekende rotonde met de gouden draak te zien. Ook is er plek voor voetbalstadion De Vliert en de opvallende Armada's. Wat het tapijt niet gehaald heeft, zijn rugbyclub The Dukes en de Korte Putstraat. Deze bekende straat met haar terrasjes was volgens de ontwerper te lastig om uit te beelden. ''Dat is een stuk moeilijker dan bijvoorbeeld de Sint Jan."

Vereeuwigd op katoen

Het is het derde kleed dat de Brabantse neven Dick (29 jaar) en Bas van Creij (27 jaar) hebben ontworpen. Het duo begon met Rotterdam. ''We kwamen op het idee toen we een cadeau voor een klein jongetje moesten verzinnen. Hij is helemaal gek op Rotterdam en zo bedachten we het vloerkleed.'' Na de Maasstad kwam er een tapijt van de hoofdstad en maandag werd de eerste Brabantse stad geïntroduceerd. ''Wij zijn geboren en getogen in Den Bosch, en we zijn gek op de stad. Nu hebben we haar vereeuwigd op katoen."

Den Bosch is niet de laatste Brabantse stad die een eigen speelkleed krijgt, belooft de jonge ondernemer. "Breda zal snel volgen en we horen ook al wat vraag komen uit Eindhoven.''