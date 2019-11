Politie vindt vijf verstopte mannen in cocaïnewasserij, verdachten hielden zich urenlang schuil

In Sint Willebrord is maandagavond een cocaïnewasserij gevonden. De politie heeft vijf mannen gearresteerd die zich probeerden te verschuilen in de loods waarin de wasserij werd aangetroffen.

De politie kreeg maandagmiddag meldingen over een vreemde lucht en ging op onderzoek uit. In het oppervlaktewater werden restanten van drugsafval gevonden, hierna werd de loods onderzocht waar de wasserij zat. In eerste instantie werd er niemand in de loods aangetroffen.

Verkeersbord

Rond kwart voor negen renden twee mannen naar buiten. Een van de twee werd tegen de grond gewerkt door een politieagent. Brandweermannen hielpen mee met de arrestatie. Later werden nog drie mannen gevonden en gearresteerd. Een van de arrestanten werd na zijn aanhouding vastgeketend aan een verkeersbord. De mannen zijn gefouilleerd en kregen een overall aan om te voorkomen dat sporen zouden vergaan.

Ook de burgemeester van de gemeente Rucphen kwam een kijkje nemen. Politieagenten verzamelden direct het eerste technische bewijsmateriaal, zakken vol met kleding van de vermeende laboranten. Ook andere sporen zijn veilig gesteld.

Werknemers van de Landelijke Faciliteit Ondersteuning Ontmantelen (LFO) zijn opgeroepen om verder onderzoek te doen.

In dezelfde loods vond de politie een jaar geleden al 850 plukrijpe hennepplanten. Er werden toen ook niet direct aanhoudingen verricht.

In een cocaïnewasserij worden de cocaïne en de materialen waarin de drugs verstopt zit, zoals kleding, op een chemische manier gereinigd zodat de drugs verkocht kan worden.

Omdat de drugs tijdens een transport te veel opvalt, maken criminelen er vaak een pasta van, die ze weer verwerken met andere objecten. De chemicaliën die er staan, zijn vaak gevaarlijk voor de buurt.

De brandweer heeft het riool schoongespoten, er is geen risico meer. Ook zijn momenteel geen extra maatregelen voor de omgeving nodig. Het terrein ligt naast de A58 richting Breda en zal later verlicht worden om veilig te kunnen werken.

Het is de tweede keer dat de politie dit jaar in Brabant een cokewasserij oprolt. In oktober werd in Heeswijk-Dinther ook een laboratorium gevonden voor het wassen van cocaïne. Dat lab was nog in aanbouw.