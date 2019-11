Reddingshond Falco haalde ooit mensen onder puin vandaan en zoekt nu een nieuw baasje

‘Held zoekt baas om laatste tijd van zijn hard werkende leven te wonen’, zo staat er in het Facebookbericht van Wilma te lezen. Falco, een 14-jarige Mechelse Herder, zoekt namelijk een nieuw baasje, nu zijn eigen baasje plotseling is overleden aan kanker.

Falco is altijd een reddingshond geweest en heeft mensen onder het puin vandaan gehaald. Hij verblijft momenteel in de seniorenopvang in Den Bosch, maar is erg gestrest omdat hij zijn baasje zo mist. Daarom heeft Wilma een oproep op social media geplaatst. In het bericht staat dat de Mechelse Herder lief is voor mensen, dat hij goed met teefjes overweg kan, maar minder met reuen en katten. Zijn heupen zijn wat slecht. Daar krijgt hij elke dag pijnstillers voor.

Hij verdient een warm thuis

Wilma hoopt dat iemand Falco een warm thuis kan geven. “Ik ken een verzorgster die bij de opvang werkt en die stuurde mij de foto en het verhaal door. De advertentie stond nog niet op hun eigen website, dus vroeg zij mij of ik het alvast kon delen op Facebook. Daar is de post ontploft.”

Volgens Sabine, dierenverzorger bij de opvang, zijn er al meerdere aanmeldingen binnen gekomen. “Morgen gaan we die bekijken. Als daar iets tussen zit dan mogen ze kennis komen maken met Falcon. Hopelijk heeft hij deze week al een warm mandje.”