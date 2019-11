Roosendaals café door publiek verkozen als beste van Nederland

Hijman is na afloop dolenthousiast. "Dit is geweldig. De stembus werd een maand geleden gesloten en we hadden geen idee hoe vaak er gestemd zou zijn. We hadden eigenlijk verwacht dat er een ander café op één zou staan, maar die werd derde. En toen werd onze naam genoemd, waanzinnig gaaf."

Het café kreeg volgens Hijman 7300 stemmen. "We hebben via social media mensen opgeroepen om te stemmen, maar dat zijn er nog steeds heel veel." Ter vergelijking: het bardeel van het kleine café is bij 50 aanwezigen vol.

De jury was minder over het café te spreken, daar stond het Roosendaalse café op de 93e plaats. "Ik weet nog niet hoe dit komt, maar een publieksverkiezing is heel anders dan een jury. Het café dat nu bij het publiek derde werd, stond bij de jury op de 97e plaats. Morgen ga ik het juryrapport bekijken."

De 3 Weesgegroetjes staat bij veel Roosendalers bekend als carnavalscafé, maar organiseert ook andere activiteiten zoals fietstochten en avonden waarop de gasten kunnen mee-eten.