Opnieuw autobranden in Oss, vier auto's gaan in vlammen op

Deze auto aan de Kapelsingel in Oss ging in vlammen op. (Foto: Gabor Heeres / SQ Vision)

Aan de Medicijnstraat in Oss gingen drie auto's in vlammen op. (Foto: Gabor Heeres / SQ Vision Mediaprodukties)

OSS -

Het was in de nacht van maandag op dinsdag weer raak in Oss als het gaat om autobranden. In totaal brandden vier auto’s uit. Iets na middernacht kwam de melding van een autobrand aan de Medicijnstraat. Daar bleek het te gaan om drie auto’s.