Zet de wekker alvast: honderden vallende sterren te zien [TIPS]

Het hoogtepunt van het natuurspektakel wordt vrijdagochtend rond 5.50 uur verwacht. Dan zijn zo'n vier vallende sterren per minuut te zien. Het kan zelfs zo zijn dat er meerdere vallende sterren tegelijk te zien zijn.

Een meteorenstorm is natuurlijk lastig te voorspellen. De weerdienst adviseert daarom om de wekker vroeg te zetten en al om 5.20 te gaan kijken. Na ongeveer een uurtje is deze lichtshow van Moeder Natuur weer voorbij.

Opklaringen

Toch is het nog spannend hoeveel je precies kunt gaan zien. Weeronline voorspelt vrijdagochtend een mix van wolkenvelden en opklaringen. "Het is te hopen dat het voldoende opklaart. Dat is nu nog te vroeg om te voorspellen", vervolgt Van Wezel. Alleen in het zuiden verwachten we meer opklaringen en dus een beter zicht."



Wil je gaan kijken? Hier volgens zes tips:

• Kijk naar het zuidwesten naar een punt iets lager dan halverwege tussen de horizon en het hoogste punt aan de hemel als je wil zien vanuit welke hoek de vallende sterren komen. Dit is niet noodzakelijk, want ze zijn overal aan de hemel te zien.

• Check de dag voor je wilt gaan kijken de weersverwachting om te weten hoe groot de kans is op opklaringen.

• Kleed je warm aan, de gevoelstemperatuur ligt rond het vriespunt!

• Zoek een donkere plek op zonder kunstlicht. Vanuit het open veld zal je meer zien dan vanuit je verlichte achtertuin in de stad.

• Zorg dat je vrij zicht hebt op de hemelkoepel. Zelfs als bomen, struiken of gebouwen maar een klein deel van de hemel afschermen kun je vallende sterren missen.

• Laat je ogen zo’n 15 minuten wennen aan het donker, dan nemen je ogen meer waar. Kijk dus tijdens het wachten ook niet op je smartphone met fel licht.



Oproep

