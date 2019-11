Gezinsauto gaat in vlammen op, verjaardag peuter begint in armen van politie

"Dat was heel erg schrikken", zegt Marieke. "De kinderen zijn door de politie uit bed gehaald vanwege de rookontwikkeling in huis." Ze maakt zich dan ook zorgen over wat het voorval met haar dochtertje zal doen. "De psychische impact voor zo'n kind, daar maak ik mij serieus zorgen over."

Nog drie auto's

Even verderop aan de Medicijnstraat gingen ook drie auto's in vlammen op. Dat gebeurde op de parkeerplaats bij een appartementencomplex. "Ik schrok me helemaal lam", zegt buurvrouw Willie van Nellestijn.