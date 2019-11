Zwartepietenrel ontketent stroom van dreigementen aan adres van oliebollenverkopers

De eigenaren van oliebollenkraam De Wit in Eindhoven worden bedreigd. Zaterdag zette Henny de Wit een foto op Facebook van een donkere man en zijn zoontje. Die noemde ze zwarte pieten. Sindsdien liggen ze onder vuur. "Ze dreigen zelfs onze kraam in de fik te steken."

Met tranen in haar ogen staat Henny de Wit in haar oliebollenkraam in winkelcentrum Woensel. "Ik kan niet bevatten wat er gebeurt. We hebben honderden boze reacties en bedreigingen gehad. "

Het verhaal begint zaterdag. Henny maakt een foto van een donkere man die met zijn zoontje oliebollen koopt aan hun kraam. Ze legt uit: "Ik vroeg toestemming om een foto te maken. Want dat jongetje was verkleed als piet en zag er geweldig uit." Tot zo ver niks aan de hand. Maar Henny zet de foto op Facebook met het bijschrift: 'Kijk eens hoe dit kleine (maar ook de grote) zwarte piet hiervan genieten'. En een rel is geboren.

'Als ik het terug kon draaien, zou ik het doen'

Het wordt allemaal nog een graadje erger, wanneer Henny en Piet telefoontjes krijgen van verontwaardigde mensen. Tijdens een van die gesprekken lopen de emoties hoog op bij Piet. Hevig ontdaan door dreigementen en een onophoudelijke stroom van kritiek, roept hij tegen zijn vrouw: "Straks steken ze de boel nog in de fik, die apen."

Degene aan de andere kant van de lijn, neemt het gesprek op en plaatst het op internet. Het fragment zingt al snel rond en zorgt ervoor dat de storm van kritiek nog verder aanzwelt. "Mensen noemen ons racisten. Maar dat zijn we echt niet. We hebben zelf donkere mensen in dienst gehad. Ik had absoluut geen kwade bedoelingen hiermee. Als ik het terug kon draaien, zou ik het meteen doen."

Het blijft niet alleen bij bedreigingen op social media. De kraam wordt maandag beplakt met stickers met daarop de tekst 'zwarte piet is racisme'.

Henny heeft haar Facebookpagina na alle nare reacties offline gehaald. Maar er blijven screenshots van de foto rondgaan.

De wijkagent komt dinsdagochtend even een praatje maken bij de kraam. Henny: "We hebben melding gemaakt van alle bedreigingen. Ik vind het zo erg, ik heb er niet van geslapen."



Excuses

Henny heeft inmiddels contact gehad met de moeder van het kindje. "Zij was heel boos en verdrietig. Ik heb haar mijn excuses aangeboden en ik denk dat ze wel gelooft dat we geen slechte bedoelingen hadden. De vader heb ik nog niet gesproken. Ik hoop dat ik ook hem persoonlijk mijn excuses nog aan kan bieden."

De klanten van Piet en Henny reageren heel verschillend op de zwarte pieten rel. "Sommige klanten steken ons een hart onder de riem en zeggen dat ze weten dat wij geen racisten zijn. Maar er zijn ook mensen die zeggen dat ze nooit meer oliebollen bij ons zullen kopen."