'Syriëganger Fatima H. terug in Nederland met haar kinderen en meteen aangehouden'

SCHIPHOL/TILBURG -

De 23-jarige Fatima H. uit Tilburg is op Schiphol aangekomen en daar direct door de marechaussee aangehouden. Ze wordt verdacht van deelname aan de terroristische organisatie IS. De Tilburgse was samen met een andere vrouwelijke Syriëganger door Turkije teruggestuurd naar Nederland. Ze kwam met haar twee kinderen van 3 en 4 terug naar Nederland. De kinderen zijn overgedragen aan de Raad voor de Kinderbescherming.