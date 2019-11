Fatale ripdeal Breda was gedoemd te mislukken

In een flat in Breda werd in 2018 Kaan doodgeschoten. Hij wilde wiet verkopen aan een groep Limburgers. Maar die pakten de drugs af, een van hen schoot Kaan dood, en daarna sloegen ze op de vlucht. Zes verdachten zijn er, allen Limburgers. Hun leeftijden lopen uiteen van 22 tot 29 jaar: vier mannen en twee vrouwen.

Op de eerste zittingsdag werd duidelijk dat de overval was voorbereid. Maar of het goed was voorbereid, dat is de vraag. Zo huurden de verdachten een paar weken van tevoren een auto met Duits kenteken. "Daar zou ik 100 euro voor krijgen", zegt verdachte Jaimy (22) die haar handtekening onder het huurcontract zette.

Ritje of ripdeal?

In haar telefoon vond de politie verdachte woorden. Zo tikte ze een 'R' in whatsapp-gesprekken met andere verdachten. De politie denkt dat die 'R' staat voor ripdeal. Maar dat ontkent Jaimy. Ze verdiende wel eens wat bij met een ritje: een 'R'.

Medeverdachte Sofyan (24) gaf de geplande ripdeal wél toe. "In Breda, ver van huis, wilden we drugs stelen en dan verkopen. Ik dacht: dan heb ik een mooie zomer. Het ging om 54 of 56 kilo."

Op 6 april 2018 volgde een afspraak. Sofyan en zijn vrouw Ashley (29) gingen naar Breda. Ze wist van de ripdeal en vermomde zich met een blonde pruik. Ook hun vriend Jesse (22) reed mee. "Ik zou gewoon meegaan, paar honderd euro pakken." In Breda spraken ze met wiethandelaar Kaan en twee maten van hem. Om de wiet te keuren. Beide partijen gingen akkoord.

Een dag later moest de overdracht plaatsvinden. Sofyan en Ashley gingen weer naar Breda. Opnieuw met Jesse maar ook met chauffeur Jaimy. Hun kennis Dexton was er ook. "Ik zou de wiet afdreigen", zei Dexton tegen de rechtbank. Maar wiethandelaar Kaan zat in de kroeg: drugsdeal uitgesteld.

Angst

Zondagavond 8 april gingen de Limburgers opnieuw. Verdachte Ayhan (28) was er ook bij gekomen. Hij vertelde de rechtbank dat ze de taken hadden verdeeld bij de overval. Hij zou rustig de flat binnen gaan en daarna zouden de overvallers binnendringen.

Kort voor de overval werd verdachte Jesse bang toen hij de wapens zag. Hij verwachtte een 'gewone' drugsdeal. "En toen zei ik: flikkeren jullie maar lekker op."

Wapens

Daarna ging het los in de Sandenburgstraat. Terwijl Ayhan en Ashley nog in de flat waren, kwamen twee mannen met bivakmutsen de galerij op: Sofyan met een machinegeweer en Dexton met pistool. Allebei in een kogelwerend vest.

Kaan en zijn maat en een vriendin probeerden de deur nog dicht te houden, maar in de worsteling die ontstond werd geschoten.

"Ik hoorde de geluiden piew piew piew langs me af. Dat zal ik nooit vergeten", vertelde Ashley die zei dat ze in de woonkamer stond.

Het liep verkeerd

Ashley bleef de hele eerste zittingsdag benadrukken dat ze dit niet wilden. "We hadden nooit gedacht dat dit zou gebeuren. Het klinkt heel grof, maar we hoopten dat er geen politie bij zou komen. Van een ripdeal doet niemand aangifte."

Ze nam het op voor haar man. "Souf heeft niet bewust geschoten. Ze waren aan de deur aan het trappen en toen ging het wapen af. Dit is totaal niet onze intentie geweest. Het is eng want alles gaat mis, het was gedoemd te mislukken."

Kogels

Sofyan beaamde dat. "Ik heb niet bedacht: ik ga iemand van het leven beroven." Hij vertelde verder dat hij dat hij niet wist dat er kogels zaten in zijn machineweer. Sofyan zit momenteel al een celstraf uit van zes jaar voor een schietpartij op straat in 2016 in Roermond.

Opmerkelijk was ook het verhaal van Ashley over wat er na de ripdeal gebeurde. Ze scheurden weg uit Breda en hadden het idee dat ze achtervolgd werden door de politie en ook door een helikopter. Onderweg langs de A58 gooiden ze alle wapens weg en ook het paspoort van Kaan dat ze hadden meegenomen.

Daarna verstopten ze zich die avond op het platteland. Maar ze werden niet achtervolgd en konden nog wekenlang uit handen van de politie blijven.

Geweld

Er was woensdag extra beveiliging in en rond de zittingzaal in Breda. Op een eerdere zitting vielen nabestaanden de verdachten aang. Maar het bleef woensdag kalm.

In de zaal zaten ook de vader en moeder van Kaan en het rechercheteam. Op de publieke tribune -achter glas - familieleden van verdachten. Voor het proces zijn vier dagen uitgetrokken. Vrijdagmiddag op zijn vroegst worden de eisen verwacht. Volgende week zijn de pleidooien.