Sint en zijn pieten begeven zich op glad ijs en nog vier weekendtips

Zwaaien en zwieren in Rosmalen (vrijdag tot en met zondag)

Sint begeeft zich komend weekend op glad ijs. In het Autotron in Rosmalen wordt van vrijdag tot en met zondag Sint on Ice gehouden: zeven spectaculaire ijsshows met een zwaaiende en zwierende Sinterklaas en zijn pieten in de hoofdrol. Tijdens het ijsspektakel komen allerlei sinterklaasliedjes voorbij die uit volle borst meegezongen kunnen worden. Het Autotron is te vinden aan de Graafsebaan 133 in Rosmalen. Tickets, variërend van 19,50 tot en met 29,50 euro, kun je hier aanschaffen. De show van vrijdag is al uitverkocht. Voor de voorstellingen van zaterdag en zondag (11.00. 13.30 en 16.00 uur) zijn nog kaartjes. Vanaf het station in Den Bosch rijdt buslijn 90 naar het Autotron in Rosmalen.

Tentoonstelling Stilleven in Tilburg

Brabant viert in 2019 en 2020 dat het 75 jaar geleden is bevrijd van de Duitse bezetter. In het project Brabant Remembers werden de bijzondere, inspirerende en persoonlijke verhalen van Brabanders belicht. Ook vertelden de deelnemers over de impact van de gebeurtenissen in hun verdere leven. Social designer Rocco Verdult uit Eindhoven zette de verhalen om in 75 miniatuurvormen. Onder de naam Stilleven worden ze tentoongesteld in de LocHal aan de Burgemeester Broxlaan 1000 in Tilburg. De tentoonstelling is gratis te bezoeken op vrijdag (08.00 tot en met 22.00 uur), zaterdag (09.00-17.00 uur) en zondag 12.00-17.00 uur). Vanaf het station in Tilburg is het zeven minuten lopen naar de LocHal.

Tentoonstelling Stilleven in de LocHal in Tilburg

Winterbloei-wandeling in Oisterwijk (zaterdag)

Oud-boswachter Frans Kapteijns neemt zaterdag wandelaars mee langs de mooiste plekken van de Oisterwijkse bossen. Frans zal tijdens de wandeling op een enthousiaste manier vertellen over wat er tijdens de wintermaanden nog te zien in het bos. Hij wordt vergezeld door de Oisterwijkse dichter Loes Westgeest die tijdens de wandeling gedichten zal voorlezen. Behalve eigen werk komen er ook fragmenten uit Winterbloei, natuurverhalen van Jan Wolkers, voorbij. De wandeling begint om 10.00 uur vanaf de Heisteeg In Oisterwijk. De wandeling duurt tot 12.00 uur. Vanaf station Tilburg brengt buslijn 140 je naar Oisterwijk. Deelname aan de wandeling is gratis.

Foto: Marjolein Dek

Spectaculair skaten in Eindhoven (vrijdag en zaterdag)

Skateboarders uit de hele wereld verschijnen vrijdag en zaterdag aan de start van de Dutch Open Park Sessies in Eindhoven. Het is de laatste wedstrijd in een serie van drie. Eerder waren er al wedstrijden in Helmond en Den Bosch. In de Area 51 gaan de toppers met elkaar de strijd op de ‘Bowl’, ontworpen door studenten van de TU/e. Behalve internationale kampioenschappen wordt er ook gestreden om het Nederlands kampioenschap. De wedstrijden vinden plaats aan het Klokgebouw 51 in Eindhoven. Vanaf het treinstation stoppen de buslijnen 401, 402 en 403 in de buurt van het skatepark.

Margriet Winterfair in Den Bosch (vrijdag 22 november tot en met donderdag 28 november)

Vanaf vrijdagochtend 10.00 uur gaan de deuren van de Brabanthallen aan de Diezekade 22 in Den Bosch open voor de bezoekers aan de Margriet Winterfair. Deze beurs is geschikt voor mensen die inspiratie willen opdoen voor de komende feestmaand december. Dat kan bij de honderden winkeltjes en kraampjes, en workshops, Maar er is ook lekker eten te proeven en nieuwe producten te bewonderen. Verder zijn er modeshows en optredens van artiesten. De Margriet Winterfair is dagelijks geopend van 10.00 tot en met 18.00 uur. De entree is van 16,50 tot en met 20,50 euro. Vanaf station Den Bosch wandel je in een kwartier naar de Brabanthallen.

De uitzendingen van Omroep Brabant radio zijn dagelijks van 10.00 tot en met 16.00 uur te horen vanaf de Margriet Winterfair.