Fatima H: een jonge vrouw die naar Syrië reisde en daar kinderen kreeg met een Belgische jihadist

De Tilburgse Syriëganger Fatima H. is na jaren in het kalifaat, terug in Nederland. Wat weten we over deze jonge vrouw? Wat gebeurt er met haar kinderen en wat voor een straf hangt haar boven het hoofd?

Fatima’s moeder is een Tilburgse vrouw van Marokkaanse afkomst. Over Fatima’s vader is niets bekend. Fatima had de Marokkaanse en Nederlandse nationaliteit. Die laatste is afgepakt vanwege betrokkenheid bij een terreurorganisatie.

Fatima zelf

Fatima zelf is pas 23 jaar oud, maar maakte de afgelopen jaren waarschijnlijk meer mee dan haar leeftijdsgenoten in hun hele leven. Fatima H. zat zo’n vijf jaar lang in Syrië. Dat is bekend omdat de moeder (53) van Fatima in 2014 geld zou hebben overgemaakt naar haar dochter in Syrië. Daarvoor stond de moeder onlangs voor de rechter. Ook het nichtje van Fatima moest zich verantwoorden. Ook zij had geld overgemaakt naar Fatima.

De exacte reden waarom Fatima – waarschijnlijk als IS-bruid - afreisde naar Syrië, is niet duidelijk. Er is niets bekend over haar jeugd of over haar eventuele radicalisering.

Haar kinderen en hun vader

Ze kreeg in Syrië twee kinderen die inmiddels 3 en 4 jaar oud zijn. Hun vader is volgens de Belgische krant De Morgen de Belg Ali El Morabit. Hij was lid van de radicale moslimorganisatie Sharia4Belgium. Het is niet duidelijk of hij nog leeft. Hij werd in 2015 wel bij verstek veroordeeld tot vijf jaar celstraf vanwege betrokkenheid bij de terroristische groep.

Fatima’s man zou in Antwerpen geradicaliseerd zijn tijdens zijn laatste jaar van de middelbare school. Daarna vertrok hij, in december 2013, naar Syrië. Zijn oudere broer Said was daar al. In Syrië trouwde Ali met Fatima H. Ze gebruikte tijdens haar tijd in het kalifaat de naam Umm Yahya, wat ‘moeder van de profeet Yayha’ betekent.

De ambassade in Ankara

Na jaren in IS-gebied, meldde Fatima zich in oktober 2019 samen met een andere Nederlandse vrouw en hun kinderen bij de Nederlandse ambassade in Ankara. Ze willen terug naar Nederland. In Turkije gaat ze de gevangenis is. Volgens de advocaat van de moeder, moest Fatima naar Nederland komen om te getuigen in de rechtszaak tegen haar moeder. Of dat gaat gebeuren, is nog onduidelijk.

Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid zegt al snel dat hij niet van plan om haar naar Nederland te laten komen. Toch komt ze een kleine drie weken later aan op Schiphol. Waarom Turkije haar toch heeft uitgeleverd is onduidelijk. Minister Grapperhaus schrijft woensdag aan de Tweede Kamer dat het kabinet betreurt dat Turkije haar en de kinderen toch naar Nederland heeft gestuurd.

Hoe verder met Fatima?

Fatima H. is op Schiphol aangehouden en wordt vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris in Rotterdam. Er bestaat een kans dat ze na haar straf uitgeleverd wordt naar Marokko. Nederland zal daar waarschijnlijk ook op mikken.

Het verhaal van Fatima doet denken aan dat van een andere bekende Syriëganger, namelijk Laura H. Journalist Thomas Rueb schreef een boek en maakte een populaire podcast over haar. Het ‘kalifaatmeisje’ keerde terug en werd uiteindelijk in Nederland veroordeeld tot twee jaar cel, waarvan 13 maanden voorwaardelijk.

Hoe verder met de kinderen?

Volgens De Morgen moeten haar kinderen vanwege hun Belgische vader misschien naar België. In de Nationale Veiligheidsraad heeft België namelijk vastgelegd dat het land kinderen onder de tien jaar terughaalt als ze zich aanbieden op een veilige plaats. “Eventuele banden met België moeten bewezen worden, via DNA-testen”, zegt een bron tegen de krant. Het is nog onduidelijk of de Belgische oma en opa hierbij nog een rol gaan spelen. Fatima's kinderen zijn voor nu in ieder geval overgedragen aan de Raad voor de Kinderbescherming in Nederland.

