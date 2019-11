Maxima strijdt in Helmond voor meer muziek in de klas

Meer muziek in de klas. Dat onderwerp stond woensdagmorgen centraal op de pabo De Kempel in Helmond. Want muziek zorgt voor meer creativiteit en expressie bij kinderen. Ruim dertig partijen ondertekenden onder het toeziend oog van koningin Máxima het 'muziekakkoord'.

Dat onze koningin iets met muziek heeft, weten we natuurlijk sinds haar huwelijk. Ze zat huilend in de Nieuwe Kerk in Amsterdam terwijl Carel Kraayenhof Adios Nonino speelde. Woensdag was ze aanwezig bij de ondertekening van het muziekakkoord.

"Muziekonderwijs is jarenlang een ondergeschoven kindje geweest", vertelt Maarten Jacobs, directeur van Kindcentrum De Stroom. "De creatieve kant wordt steeds belangrijker, het gaat om de persoonsvorming. Muziekeducatie werkt daar ontzettend aan mee. Ondernemerszin, samenwerken en creativiteit zijn heel belangrijke vaardigheden."

Máxima op de gong

Studenten van de lerarenopleiding speelden gitaar en zongen voor de majesteit, waarna het akkoord muzikaal werd ondertekend. Uiteindelijk sloeg Máxima op een gong.

"Ja, heel leuk om voor de koningin te zingen", zegt een van de zangers uit het koor ietwat schor. "Ik was gisteren bij een concert dus heb denk ik iets te hard geschreeuwd. Zelf speel ik ook gitaar. Tijdens stagelessen pak ik die er wel eens bij en dan zie je dat kinderen heel snel actief mee gaan bewegen. Ze swingen meer mee dan op een middelbare school. Het is daarom heel belangrijk dat ze al vroeg die basis meekrijgen."

Waardering of muziek?

De laatste maanden komt het onderwijs veelal negatief in het nieuws. Stakende leraren voeren de boventoon. Ze willen meer waardering voor hun werk en eisen dat de werkdruk omlaag gaat.

Daarom is het op zich wel opmerkelijk dat er nu campagne gevoerd wordt voor muziekonderwijs. Maar de suggestie dat ze eerst de werkdruk en waardering moeten regelen voordat er naar muziekonderwijs gekeken moet worden, wordt direct weerlegt door Maarten Jacobs: 'Je stelt me nu voor een dilemma. Als je een leerkracht vraagt om te kiezen tussen een goed salaris of goed onderwijs voor leerlingen dan zullen ze niet kunnen kiezen. Ik kies persoonlijk voor allebei."