Roy kocht een bobslee-karretje uit de Efteling en wilde zo iets doen voor Villa Pardoes

Hij is er maar wat blij mee. Roy Verstegen uit Nuland telde 6500 euro neer voor een bobslee-karretje uit de Efteling, dat geveild werd voor Villa Pardoes. Roy is blij dat hij met de aankoop van het karretje iets voor het goede doel kan betekenen. "Je ziet kinderen er gewoon opknappen."

Met zijn infrabedrijf doneert Roy ieder jaar tijdens de feestdagen een bedrag aan een goed doel, legt hij uit. Bijvoorbeeld voor gezinnen die weinig hebben. Maar toen de veiling voor Villa Pardoes voorbijkwam, besloot hij op het karretje uit de oude Bob-achtbaan te bieden.

Even leek dat in de soep te lopen. Roy bood 6500 euro, maar daarna schoten de biedingen pijlsnel omhoog. "Op een gegeven moment was het 90.000 euro. Dat gaat te ver." Die biedingen bleken echter nep te zijn. Roy won de veiling alsnog. In totaal werd bijna 8000 euro opgehaald.

Hij werd daarop uitgenodigd om te komen kijken bij Villa Pardoes. Daar kunnen ernstig zieke kinderen samen met hun ouders, broertjes en zusjes een week lang gratis op vakantie.

Opknappen

Het maakte indruk op Roy. "Zoveel respect voor die mensen. Je ziet kinderen er gewoon opknappen, bij wijze van. Ze zijn even een week niet ziek. Het is uniek dat ik met dat idee op de bank zit thuis, dat ik die kinderen een mooie week geef. Volgend jaar ga ik weer doneren."

Voor het bobslee-karretje heeft hij ook al een mooie plek gevonden. "Ik bouw een après-skihut in mijn tuin. Daar krijgt hij volgend jaar een mooi plekje." En in de tussentijd? Lachend: "Hij staat op een geheime plek in de opslag."

