Bobslee-karretje van Efteling komt in après-skibar in de tuin van Roy te staan

“Ik vind het heel bijzonder dat ik op deze manier een enorm uniek exemplaar kan aanschaffen én een prachtige organisatie als Villa Pardoes kan steunen”, laat de koper weten. “Voor de Bobslee heb ik al een mooie plek. Ik bouw momenteel een eigen après-skibar in mijn tuin en daar komt hij natuurlijk te staan.”

Naast het karretje werden ook een elandhoofd en Tirolerhoedjes, die de allereerste medewerkers van de Bobsleebaan droegen, verkocht. De totale opbrengst kwam daarmee op bijna 8000 euro. Het volledige bedrag gaat naar Villa Pardoes bij het pretpark in Kaatshevel. Dit is een vakantieverblijf voor ernstig zieke kinderen. Samen met hun ouders, broertjes en zusjes krijgen zij een week lang gratis een vakantie. Met de opbrengst kunnen vier gezinnen verrast worden.

'90.000 euro was niet serieus'

De spullen van de oude Efteling-achtbaan werden in juli op Marktplaats gezet. Er kwamen duizenden reacties op en het leek er even op dat er bijna een ton op de rekening van Villa Pardoes kon worden bijgeschreven. Iemand bood namelijk 90.000 euro. Maar helaas, dat bleek toch niet zo serieus.

“Je kent het zelf vast ook wel van Marktplaats dat je iets hebt afgesproken en dat iemand dat niet nakomt”, vertelt een woordvoerder van de Efteling. “Dat is heel jammer, maar we hadden al nooit durven dromen dat er al zoveel aandacht voor was. En met elke euro voor Villa Pardoes zijn we blij.” Met die 8000 euro zijn ze dan ook ‘meer dan tevreden’.