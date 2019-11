Verbreding A58 bij Galder en tussen Eindhoven en Tilburg loopt jaren vertraging op

Geduld hebben dinsdagochtend in de file op de A58. (Foto: Frances Vermeeren)

Grote infrastructuurprojecten die te veel stikstof uitstoten, kunnen in sommige gevallen jaren vertraging oplopen door de stikstof- en PFAS-problematiek, dat meldt minister Cora van Nieuwenhuizen in een brief aan de Tweede Kamer. Zo zou ook de verbreding van de A58 tussen Tilburg en Eindhoven een vertraging tot drie jaar oplopen. De aanpak van de weg bij Galder loopt drie tot vijf jaar vertraging op.

De minister schrijft dat kosten door deze problemen al in de tientallen miljoenen euro's lopen. De werkzaamheden aan de A58 zouden in 2021 beginnen. Een week geleden leek het er nog op dat de verbreding dankzij de stikstofmaatregelen van het kabinet, waaronder de lagere maximumsnelheid op snelwegen, door konden gaan zoals gepland.

Ook andere projecten kunnen nog vertraging oplopen. De stikstofruimte door de kabinetsmaatregelen is in sommige gevallen niet voldoende om zonder vertraging door te gaan.

‘Komend half jaar meer duidelijk'

Veel is nog onduidelijk, benadrukt Van Nieuwenhuizen. Het is nu nog 'te vroeg om de uiteindelijke gevolgen' voor projecten in kaart te brengen, schrijft de bewindsvrouw. Het komende half jaar zal hierover meer duidelijk worden.

Vooral wegenprojecten worden geraakt door de stikstofuitspraak van de Raad van State in mei. Het stikstofbeleid dat Nederland sinds 2015 toepaste, was veel te vrijblijvend, oordeelde de hoogste bestuursrechter. Die uitspraak had verregaande gevolgen en zorgde ervoor dat de vergunningen van veel projecten niet konden worden verleend.

Het kabinet kwam vorige week met een reeks maatregelen om op korte termijn de vergunningverlening weer op gang te brengen. Woningbouw krijgt de prioriteit, maar ook infrastructuurprojecten zijn belangrijk, benadrukt het kabinet. De strenge normen voor bepaalde schadelijke stoffen (PFAS) raken ongeveer 10 procent van de projecten die het ministerie heeft geïnventariseerd.