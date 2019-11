Pakketjes voor woonwagenkamp in Lith: toch maar even bij de buren afgeven?

LITH -

"We hebben iets voor je." Met die slogan timmert PostNL aan de weg in de wereld van post- en pakketbezorgers. Overal in Nederland, dus ook aan de Maasstraat in Lith. Daar is een politiemacht donderdag bezig met een inval in een woonwagenkamp, inmiddels beter bekend als Operatie Alfa.