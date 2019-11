Inval met meer dan 100 agenten op woonwagenkamp in Lith, Operatie Alfa gaat verder

Er wordt gezocht naar vuurwapens, geld en drugs. Donderdagochtend werd bekend dat er op het kamp mogelijk een explosief is gevonden. Of er verder al iets is gevonden, kon een politiewoordvoerder rond halfelf nog niet zeggen.

Ook een huis en een bedrijf aan de Scheldestraat in Oss en een chalet op een vakantiepark in Friesland worden donderdag doorzocht, zo werd bekendgemaakt.

Ook onderzoek aan de Scheldestraat in Oss. (Foto: Gabor Heeres / SQ Vision)

De verschillende acties houden dus verband met het grote onderzoek naar 'Godfather' Martien R. en zijn familie. Dat juist het kamp in Lith nu wordt onderzocht, heeft volgens de politie alles te maken met dit familienetwerk.

Vergelijkbaar met actie in Oss

Vorige week deed de politie in het kader van Operatie Alfa al drie dagen uitgebreid onderzoek op het woonwagenkamp aan de Hoogheuvelstraat in Oss. De actie in Lith is hiermee te vergelijken. Op het woowagenkamp in Oss werden grote hoeveelheden drugs, geld en zware vuurwapens gevonden.

Martien R. en twee familieleden werden bij die actie opgepakt. Zij worden verdacht van lidmaatschap van een criminele organisatie, het bezit van vuurwapens en grootschalige drugshandel.

Foto: Gabor Heeres / SQ Vision

Nog geen nieuwe aanhoudingen

Donderdag zijn er nog geen aanhoudingen verricht, zo laat de politie weten, maar ze houdt er wel rekening mee dat dat alsnog gebeurt. Het onderzoek op het woonwagenkamp in Lith zal net als in Oss meerdere dagen gaan duren. Ook nu is vervangende woonruimte geregeld voor de woonwagenbewoners.

Het woonwagenkamp in Lith is met vijf woonwagens iets kleiner dan dat in Oss dat zes standplaatsen telt.

Laatste fase Operatie Alfa?

Misdaadverslaggever Mick van Wely van de Telegraaf noemt Operatie Alfa de grootste zaak ooit tegen de Brabantse pillenindustrie. Een politiewoordvoerder geeft donderdag in het radioprogramma Wakker! op Omroep Brabant aan dat hij dat niet kan bevestigen. Hij noemt het 'een grote actie in een groot onderzoek met een gedegen voorbereiding waarvan we uiteindelijk de resultaten hopen te plukken."

De woordvoerder weet niet of deze inval de laatste fase van Operatie Alfa is. "Dat zal de toekomst leren."

Beluister hier het fragment uit Wakker! met de politiewoordvoerder over de actie op het woonwagenkamp in Lith:

Politie over inval woonwagenkamp Lith: nieuwe fase in Operatie Alfa

Eerdere doorzoekingen

Operatie Alfa begon dus op woensdag 13 november met de actie op het woonwagenkamp in Oss. Later vonden nog doorzoekingen plaats in Berghem, Macharen en Oijen. In Berghem werden onder meer harddrugs en chemicaliën voor de productie van synthetische drugs gevonden.

"Honderden medewerkers zijn zichtbaar en onzichtbaar betrokken bij deze actie tegen ondermijnende criminaliteit en dat vraagt een enorme organisatie. Daarom is deze operatie ook opgedeeld in meerdere fases”, legt de onderzoeksleiding donderdag uit. "Het is logistiek onmogelijk alle acties op hetzelfde moment uit te voeren", vulde een woordvoerder van de politie later aan.

