Operatie Alfa tot nu toe: alles uit de kast in onderzoek naar 'Godfather' Martien R.

De vraag is nu niet of er nog zoekacties zullen volgen, maar wel waar Operatie Alfa verder zal gaan. Woensdagochtend kon een woordvoerder van de politie daarover niks zeggen. “We kondigen van tevoren uiteraard niet aan waar we aan de slag gaan”, zegt hij. Maar hoe verliep Operatie Alfa tot nu toe? We zetten het op een rijtje.

Woensdag 13 - vrijdag 15 november

De term Operatie Alfa valt voor het eerst nadat een arrestatieteam rond halfelf woensdagochtend op en bij het woonwagenkamp aan de Hoogheuvelsraat in Oss drie leden van dezelfde familie oppakt: de 48-jarige Martien R. uit Oijen, 'Godfather' van de Brabantse onderwereld, en twee familieleden: zijn 55-jarige broer Toon en zijn 26-jarige zoon Anton.

De inzet van agenten, medewerkers van het Openbaar Ministerie, de Belastingdienst en bijvoorbeeld specialisten van Defensie is tijdens de actie op het woonwagenkamp massaal. Dagelijks zijn vierhonderd man op de been, zo laten politie en OM weten. Ook worden drugs-, geld- en explosievenhonden ingezet.

In de eerste dagen van Operatie Alfa staat onderzoek op het woonwagenkamp aan de Hoogheuvelstraat in Oss centraal. De leiders van het onderzoek denken dat de criminele plannen van de familie hier werden beraamd. Het woonwagenkamp en het omliggende terrein wordt voor het onderzoek met duizend meter hekwerk afgezet. Een peloton ME en hondengeleiders worden ingezet om de boel te bewaken. Bewoners van het woonwagenkamp met zes standplaatsen worden gedurende het onderzoek elders ondergebracht.

Bij de zoekacties op het woonwagenkamp worden zowel woensdag, donderdag als vrijdag flinke hoeveelheden geld, drugs en wapens gevonden. Dit onder meer in verborgen ruimtes. Ruimtes die bewaakt werden met eigen camera’s zo brengen het Openbaar Ministerie en de politie naar buiten. De gevonden wapens die zijn acht kalasjnikovs, twee M16-vuurwapens, een stengun en zes vuistvuurwapens.

Op deze foto's onder meer het explosief dat werd gevonden. (Foto: OM Oost-Brabant)

Woensdagavond wordt het onderzoek op het woonwagenkamp even stilgelegd als in een verborgen ruimte een explosief wordt gevonden. Specialisten van de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) moeten eraan te pas komen om het explosief onschadelijk te maken. Deze vondst onderstreept volgens de leiders van het onderzoek ‘het gewelddadige karakter’ van de criminele organisatie waarvan Martien R. door hen als leider wordt gezien.

De kopstukken van de criminele familie houden zich in de ogen van de politie en het OM onder meer bezig met drugshandel op grote schaal. In de grond, maar ook op andere plekken op het woonwagenkamp, worden grote hoeveelheden drugs gevonden. Honderden liters chemicaliën voor de productie van drugs, honderdduizenden pillen en zo’n honderd kilo MDMA-kristallen.

Vrijdag 15 november

Vrijdag aan het begin van de avond wordt het kamp, nadat het dus in drie dagen minutieus is uitgekamd, vrijgegeven en kunnen de bewoners terug. De rechter-commissaris besluit dat de drie aangehouden verdachten voorlopig vast blijven zitten. Operatie Alfa gaat verder.

Maandag 18 november

Na de grote zoekactie op het woonwagenkamp in Oss verplaatst Operatie Alfa zich naar Berghem. Twee panden aan de Koolzaadweg in Berghem worden door de politie doorzocht. Dat geldt ook voor een aantal containers. Er wordt opnieuw gezocht naar drugs, vuurwapens en geld. Volgens een buurtbewoner is een van de doorzochte huizen van Martien R.

In Berghem worden allerlei drugsgerelateerde spullen gevonden. Het gaat om harddrugs, chemicaliën en grote hoeveelheden chemisch afval.

Dinsdag 19 november

Na Berghem verplaatst Operatie Alfa zich naar Oijen en Macharen. In Oijen richt de actie zich op een boerderij met bijgebouwen aan de Hoogveldsestraat. En in Macharen wordt gezocht op een weiland aan de Rottenstraat. In beide gevallen wordt gezocht naar drugs, vuurwapens en geld.

Voor de zoekingen in Oijen en Macharen trekken politie en Openbaar Ministerie opnieuw alles uit de kast. Tot concreet resultaat leiden de acties echter niet, zo laat een politiewoordvoerder woensdagochtend weten. Op dat moment is er volgens hem geen andere actie in het kader van Operatie Alfa gaande. “Wanneer dat wel het geval is dan laten we het weten.” Operatie Alfa lijkt dus nog niet afgelopen.

