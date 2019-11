Onderzoek rond Martien R. gaat verder: 'Operatie Alfa' hervat in Oijen en Macharen

Operatie Alfa, zoals de actie tegen de Osse topcrimineel Martien R. en zijn familie, wordt genoemd, gaat door. Dinsdagochtend is de politie bezig met zoekacties in Oijen en Macharen. Het gaat volgens een woordvoerder van de politie in Oijen om een actie bij een stal aan de Hoogveldsestraat. In Macharen is de politie bezig op een weiland aan de Rottenstraat. Voor zover bekend is er op beide plekken nog niks gevonden.

Maandag werden bij doorzoekingen van huizen en containers in Berghem in het kader van hetzelfde onderzoek allerlei drugsgerelateerde spullen gevonden. Ook vond de politie materialen die voorkomen in drugslabs.

Eén van die woningen die in Berghem werd doorzocht, is volgens een buurtbewoner van Martien R., de topcrimineel die samen met twee familieleden woensdag in Oss werd opgepakt in het kader van 'Operatie Alfa'.

Meerdere huizen

Dinsdag gaf de buurtbewoner in Berghem al aan dat R. ook nog huizen zou hebben in Oijen en Herpen. Uit veiligheidsoverwegingen zou hij regelmatig wisselen van huis, verklaarde de man. Het is niet duidelijk of de politie onderzoek doet op die bewuste plek.

