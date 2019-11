Vuurwapen gevonden in verborgen ruimte van gepantserde auto bij inval woonwagenkamp in Lith

De inval is onderdeel van 'Operatie Alfa', gericht tegen drugscrimineel Martien R. (48) en zijn familie. Bij een woning en een bedrijf in Oss werden daarnaast nog meerdere voertuigen in beslag genomen. Een aantal daarvan bleken later gestolen te zijn. Het lijkt erop de gestolen voertuigen bij het bedrijf werden omgekat.

Explosief en handgranaten

Donderdagochtend werd er bij het omvangrijke onderzoek een explosief gevonden. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie kwam ter plekke voor onderzoek en nam het explosief daarna mee. Ook stuitten agenten op acht handgranaten.

Een paar van de gevonden granaten. (Foto: Politie)

De doorzoeking van het woonwagenkamp ging ook vrijdag door. Onze verslaggever meldde 's middags dat er veel politie op de been is.

Zoektocht in huizen, schuren en onder de grond

Een week geleden was het woonwagenkamp aan de Hoogheuvelstraat in Oss het doelwit bij 'Operatie Alfa'. Honderden agenten en specialisten van defensie zochten ook Berghem, Oijen en Macharen. Huizen, schuren, een weiland en verstopplekken in de grond werden doorgespit, op zoek naar geld, drugs en wapens.

