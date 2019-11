Opnieuw arrestaties in Operatie Alfa: vier kopstukken opgepakt uit Berghem, Helmond en Oss

Twee van de vier arrestanten, mannen van 55 en 57 uit Berghem, werden maandagmiddag klemgereden door een arrestatieteam in de Zandzuigerstraat in Den Bosch. Het duo werd geboeid afgevoerd naar het politiebureau. De oudste man wordt het produceren van synthetische drugs verweten. De ander wordt verdacht van drugshandel.

Wapenhandel

Kort na deze actie viel het arrestatieteam een huis in Helmond binnen. Daar werd de 44-jarige bewoner opgepakt. Hij wordt verdacht van wapenhandel. Later op de middag werd in Oss nog een vierde verdachte van 24 aangehouden. Deze man zat op dat moment in zijn auto. Ook hij wordt verdacht van drugshandel.

Direct na de arrestaties is de politie begonnen met het doorzoeken van meerdere huizen in Helmond, Berghem, Oss, Asten en het Belgische Lommel. Ook deze keer wordt gezocht naar wapens, drugs en geld. Het doorzoeken van de huizen zou de hele avond duren. De politie denkt nog meer verdachten aan te houden. Het is nog niet duidelijk wat de doorzoekingen hebben opgeleverd.

Criminele familie

De term Operatie Alfa begon op woensdagochtend 13 november toen een arrestatieteam het woonwagenkamp aan de Hoogheuvelsraat in Oss binnenviel en drie leden van dezelfde criminele familie werden oppakt: de 48-jarige Martien R. , 'Godfather' van de Brabantse onderwereld, en twee familieleden: zijn 55-jarige broer Toon en zijn 26-jarige zoon Anton. Daarna werden nog verschillende locaties doorzocht, van huizen tot weilanden. Op die andere locaties zijn tientallen wapens en talloze drugs gevonden. In Oss werd vrijdag nog een bestelbus in beslag. In een verborgen ruimte in het voertuig lagen zware vuurwapens en munitie verstopt.

LEES OOK:

Van woonwagenkamp tot boerderij, hier viel de politie tot nu toe binnen tijdens Operatie Alfa

Operatie Alfa: weer kalasjnikovs en andere wapens gevonden

Operatie Alfa tot nu toe: alles uit de kast in onderzoek naar 'Godfather' Martien R.

Lees alles over Operatie Alfa op onze themapagina.