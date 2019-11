Operatie Alfa: weer kalasjnikovs, maar ook mitrailleurs en andere wapens gevonden

De politie heeft vrijdag tien wapens gevonden in een verborgen ruimte in een busje dat geparkeerd stond bij een bedrijf in Oss . Het gaat om drie kalasjnikovs, drie mitrailleurs, een geweer en drie andere vuurwapens.

Het wapentuig kwam aan het licht tijdens Operatie Alfa. Politie en justitie hopen met dit grootscheepse onderzoek de handel en wandel van de criminele familie R. in Oss in kaart te brengen en aan banden te leggen.

Al eerder wapens gevonden

De actie begon bijna twee weken geleden op het woonwagenkamp aan de Hoogheuvelstraat in Oss waar drie leden van deze familie werden aangehouden. Onder hem de man die bekend staat als de Godfather van de Brabantse maffia. Tijdens de eerste drie dagen van de zoektocht werden direct veel wapens gevonden. Het ging toen om acht kalasjnikovs, twee M16-vuurwapens, een stengun en zes vuistvuurwapens. Verder werden al dan niet in verborgen ruimten geld en drugs ontdekt.

Het busje waarin vrijdag de wapens werden gevonden, stond bij een bedrijf in Oss. Het voertuig werd in beslag genomen. Bij het doorzoeken stuitten agenten op een verborgen ruimte en hierin lagen de wapens, zo is maandag bekendgemaakt.

