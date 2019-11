Operatie Alfa: 8 handgranaten gevonden bij inval op woonwagenkamp Lith

De politie heeft op het woonwagenkamp in Lith acht handgranaten gevonden. Als onderdeel van Operatie Alfa rondom topcrimineel Martien R. zijn donderdag op verschillende plekken ingevallen gedaan. Dit omdat er een kans was dat een vierde verdachte kon worden aangehouden. Dat is niet gelukt. In een chalet in Friesland werd een vuurwapen gevonden.

De politie viel het kamp in Lith donderdagochtend rond zes uur binnen. Een politiemacht van ruim honderd man doorzoekt het kamp. Het kamp werd volledig afgezet met hekken.

Ontruiming vanwege vondst explosieven

Na de vondst van de explosieven werden het kamp en de omgeving rond het middaguur tijdelijk ontruimd. Specialisten van de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) hebben de handgranaten veiliggesteld. De doorzoeking van het kamp gaat vrijdag verder.

Er wordt nog steeds gezocht naar de vierde verdachte, van wie gehoopt werd dat hij donderdagmorgen kon worden aangehouden.

Vuurwapen onder matras

Ook een huis en een bedrijf aan de Scheldestraat in Oss en een chalet op een vakantiepark in het Friese Sumar werden donderdag doorzocht. Het vuurwapen werd gevonden verstopt onder een matras in het chalet in Friesland.

De doorzoeking van het chalet op het vakantiepark is helemaal afgerond. De politie en het Openbaar Ministerie benadrukken dat het vakantiepark op geen enkele manier wordt gelinkt aan de criminele activiteiten van de familie.

Onderzoek Martien R.

Het omvangrijke onderzoek naar Martien R., Operatie Alfa, is inmiddels een week aan de gang. Honderden agenten en onder meer specialisten van defensie zochten in huizen, schuren, een weiland en op verstopplekken in de grond naar geld, drugs en wapens.

"Of er nieuwe acties volgen, moet blijken uit verder onderzoek”, zo vertelt de onderzoeksleider. Hij benadrukt verder dat de verdachten in alle beperkingen zitten. "Dat betekent dat wij geen nadere details over het lopende onderzoek kunnen delen."

LEES OOK:

Een kijkje achter de hekken om het woonwagenkamp in Lith tijdens Operatie Alfa [VIDEO]

Operatie Alfa tot nu toe: alles uit de kast in onderzoek naar 'Godfather' Martien R.

Al het nieuws over Operatie Alfa lees je op onze themapagina: omroepbrabant.nl/OperatieAlfa.