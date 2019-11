Explosief gevonden bij grote actie op woonwagenkamp Lith

LITH -

Bij het grootscheepse onderzoek donderdag op het woonwagenkamp in Lith is een mogelijk explosief gevonden. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie is opgeroepen. Pers wordt rond tien uur op grote afstand gehouden omdat er sprake zou zijn van explosiegevaar, zo laten agenten die op het kamp in Lith zijn, weten. De inval in Lith maakt onderdeel uit van Operatie Alfa. Het onderzoek dat is gericht op 'Godfather' Martien R. en zijn familie.